تخرج دفعة جديدة من مدارس التمريض في الإسماعيلية (صور)

شهدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس التمريض.

عدد الطلاب المتخرجين

وبلغ عدد الطلاب المتخرجين 271 طالبا وطالبة من مدارس التمريض للعام 2025/2024.

جانب من حفل التخرج، فيتو

وذلك في حضور حضور الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس، الدكتورة نورهان عادل وكيل الإدارة، وفوزية عبد الله مدير إدارة التمريض وهيام النسر نقيب تمريض الإسماعيلية، أمانى أحمد محمد موجهة المدارس، وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس، والخريجين وأسرهم.

بداية حفل التخرج

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أدى الطلاب قسم التمريض، وتلاها كلمة وكيل وزارة الصحة لخريجي المدرسة والتى عبَّرت فيها عن سعادتها بتخرج دفعة جديدة لمدارس التمريض بالمحافظة مسلحون بالعلم والمعرفة والأخلاق وأنهم يمثلون دماء جديدة للتمريض ومستقبل مشرق للمنظومة الصحية.

وقدمت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، كل الشكر لمدير إدارة التدريب والمدارس ومديرى مدارس التمريض وأعضاء هيئة التدريس على جهدهم المبذول لتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية والدور الهام لمديرى المستشفيات والإدارات على فترة التدريب العملى للطلاب والتى أثرت مهاراتهم فى الجانب العملى، وأكدت على أنها تأمل من هذا الجيل الكثير فى خدمة المريض المصرى.

جانب من حفل التخرج، فيتو

وخلال الحفل تم التقاط الصور التذكارية مع الخريجين وعرض فيديو عن مجهودات المدرسة مع الطلاب خلال سنوات الدراسة، ثم كلمة لمدير ووكيل إدارة التدريب، ثم كلمة مدير إدارة التمريض ونقيب تمريض الإسماعيلية.

وفى ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتميزين والحاصلين على المركز الأول على الدفعة، وهم: محمد عاطف عبد المعطي مدرسة المستقبل بنين، ياسمين ناصر عبد الحلي مدرسة المستقبل بنات، إيمان محمود قطب مدرسة القنطرة غرب، نادية عماد حسن مدرسة التل الكبير، ميرفت ياسر عرفات مدرسة القنطرة شرق.

وأشارت الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس أنه وفقًا لبروتوكول التعاون بين مديرية الصحة ومديرية القوى العاملة سيتم منح أوائل طلاب مدارس التمريض دورة تدريبية مجانية فى اللغات الأجنبية والحاسب الآلى لتعزيز المهارات التمريضية والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

