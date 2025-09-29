أحمد الرافعي يثير الجدل بتصريحات صادمة عن مهنة التمثيل، وعادل سلامة يرد بهجوم لاذع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تصريحات منسوبة للفنان أحمد الرافعي، أثارت موجة واسعة من الجدل، بعدما زُعم أنه قال إنه لا يتمنى أن يدخل أولاده مجال التمثيل، واصفًا المهنة بأنها “غير لطيفة ولا يتمناها حتى لألد أعدائه”.

هذه التصريحات المتداولة دفعت المؤلف عادل سلامة للتعليق عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، حيث هاجم الرافعي قائلًا: “طب أنت لسه صغير يا أحمد.. وممكن تشتغل فى كارير تانى والعمر قدامك. ماتعملش في نفسك كده”.

لكن مع تزايد الجدل، أعاد البعض نشر الفيديو الكامل لتصريحات أحمد الرافعي، حيث رد في أحد اللقاءات الصحفية، حينما تم سؤاله عن رأيه في دخول أبناءه سواء الأولاد أو البنات مجال التمثيل قائلا: “ما أحبش أي حد فيهم.. لأن إحنا مش بنشتغل مهنة لطيفة على الإطلاق"، وقال ساخرا “ما حدش يتمنى لأبنائه الحلاوة اللي إحنا فيها دي.. ماحدش يتمنى لأبناءه كده أبدا”، وأضاف "يعني أي حد بيبقى عايز يخفف عن أولاده.. لا ما أحبش سواء الولد أو البنات”، وتابع الرافعي: “ لكن إذا حد فيهم لقى تميزه وتفرده في المسألة دي وحب إن هو يدرس ويأخذ فيها خطوات.. أتفضل أنت اللي اخترت وأنا هحاول أقوله خد بالك وادعي له”، واختتم حديثه قائلا “لا ما اتمناش.. لا أتمناها لألد أعدائي الحقيقة”.

أحدث أدوار أحمد الرافعي

الجدل تزامن مع النجاح الذي حققه أحمد الرافعي مؤخرًا من خلال شخصية “سيف” في حكاية “ديجافو”، ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، وهو الدور الذي لفت الأنظار وأبرز موهبته التمثيلية.

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.