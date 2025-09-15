الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هل هناك سر يخفيه أحمد الرافعي عن شيري عادل في “ديجافو”؟

شيري عادل، فيتو
شيري عادل، فيتو

 تواصل حكاية “ديجافو” سادس قصص مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، إثارة فضول الجمهور منذ انطلاق عرضها السبت الماضي على قناة DMC ومنصتي Watch It وشاهد. 

 حيث تقدم الحكاية أحداثا غير متوقعة، فبعد حادث أليم تعرضت له “مسك” (شيري عادل) برفقة زوجها “سيف” (أحمد الرافعي)، استفاقت بعد شهور من الغيبوبة وهي فاقدة أجزاء كبيرة من ذاكرتها، لتدخل في دوامة من الغموض والشكوك.  

الأحداث أخذت منحنى أكثر إثارة عندما صادفت “مسك” فتاة تؤكد لها أنها تُدعى “ليلى”، لتكتشف أن هناك شخصية تدعى ليلى تشبهها كليا ولها حياة أخرى مختلفة كليًا عن حياتها الحالية. 

هذا الاكتشاف دفعها للتشكيك في زوجها “سيف”، خاصة بعدما علمت أن شقيقته “هبة” (هند عبد الحليم) تلوم خطيبها “موسى” (عمرو وهبة) لأنه باح لمسك بأسرار لم يكن يجب أن تعرفها.

ويزيد الغموض وجود معمل سري داخل منزل “سيف”، لا يدخله سواه، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة عمله كجراح وما قد يخفيه عن زوجته.  

ومع تواصل عرض الحلقات، يظل السؤال قائما، هل “سيف” يخفي سرًا صادمًا عن “مسك”؟ وهل بالفعل مسك هي ليلى؟ 

التفسيرات تتعدد في هذا السياق، حيث هناك من يفسر الأحداث أن مسك مصابة باضطراب نفسي يجعلها تعيش شخصيتين مختلفتين كما حدث مع مي عز الدين في حالة عشق، ولكن التفسير الذي رجحه كثير من متابعي المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن القصة تعود إلى طفولة مسك كيتيمة، حيث يُحتمل أن تكون لها أخت توأم تبنتها عائلة أخرى، وسيف يعلم هذه الحقيقة ويستخدم معرفته الطبية لمحاولة إنقاذ “مسك” عبر تجربة خطيرة، مستغلًا حياة “ليلى”، وهو ما قد يفسر بعض الذكريات المتناقضة التي تطاردها والتغيرات الواضحة في سلوكياتها مع ابنتها واستخدامها ليد غير التي اعتادت استخدامها وكذلك غياب “لدغة” حرف الراء عنها، ومع تتابع الحلقات ستتكشف الحقيقة وما  إذا كانت هذه التوقعات صادقة وأن أحمد الرافعي هو السبب في كل ما تعيشه مسك وأنه له يد في كل ما يحدث.

أبطال حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الرافعى هند عبد الحليم شيري عادل ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية ديجافو

مواد متعلقة

يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن المسلسل الخليجي “المحامية”

مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو"، انطلاق عرض حكاية ”ديجافو" الليلة

طرح البوستر الرسمي لمسلسل ابن النادي

شيري عادل تعاني من فقدان ذاكرة مؤقت في برومو حكاية ديجافو (فيديو)

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم أحمد أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود