يعرض قريبًا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل “ورد وشوكولاتة”

تستعد منصة Yango Play لطرح مسلسلها الجديد “ورد وشوكولاتة” قريبًا، في عمل درامي مكون من 10 حلقات، ومستوحى من أحداث حقيقية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ورد وشيكولاته

يُشارك في بطولة مسلسل “ورد وشوكولاتة” كل من محمد فراج وزينة، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم من بينهم مها نصار وصفاء الطوخي، في عمل يُتوقع أن يقدم تجربة درامية مشوقة ومؤثرة.

المسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويستوحي “ورد وشوكولاتة” قصته من أحداث حقيقية شغلت الرأي العام في مصر، ما يجعل الجمهور أمام حكاية درامية نابضة بالتفاصيل الإنسانية والواقعية.

والعمل يأتي ليضيف نكهة خاصة للموسم الجديد من إنتاجات المنصة، ويُنتظر أن يحظى باهتمام واسع من الجمهور.

قصة مسلسل ورد وشيكولاتة

وتدور قصة المسلسل حول مروة وهي إعلامية لامعة تقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، وتشتهر بأسلوبها الجريء في طرح القضايا الصادمة.

وخلال إحدى الحلقات، تلتقي بمحامٍ يُدعى صلاح، ليكون هذا اللقاء نقطة تحول كبرى في حياتها، حيث تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وتعقيدات حياته، لتجد نفسها ممزقة بين قلبها وعقلها.

ومع مرور الوقت، تتلقى صدمة كبرى حين يقرر تركها والعودة إلى عائلته، فتبدأ رحلة مليئة بالصراعات لكشف الحقائق.

