السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة الأولى

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

ينافس مسلسل ابن النادي في موسم الأوف سيزون الشتوي بمزيج من التشويق والدراما الاجتماعية، حيث يستعرض كواليس وصراعات داخل عالم كرة القدم والأندية.

موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة الأولى

العمل يضم نخبة من النجوم الذين يترقب الجمهور أداءهم منذ الإعلان عن المسلسل وفي مقدمتهم أحمد فهمي.

وتُعرض الحلقة الأولى من مسلسل ابن النادي  يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل حصريًا على منصة شاهد. 

أحمد فهمي يروج لمسلسل ابن النادي 

وروج الفنان أحمد فهمي لأحدث أعماله الدرامية الذي يحمل اسم “ابن النادي”، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس المسلسل. 

 تفاصيل مسلسل أحمد فهمي الجديد 

وانتهى الفنان أحمد فهمي من تصوير مسلسل “ابن النادي”، الذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد نجاح مسلسل “سفاح الجيزة”

ويجسد أحمد فهمي شخصية لاعب  بفريق نادي "الشعلة"، خاض مباراة قوية ضد ناديي بيراميدز والأهلي ضمن أحداث جرت داخل أحد الاستادات الكبرى. 

ونادي "الشعلة"، الذي يلعب له أحمد فهمي، هو المرشح للفوز بلقب الدوري في نهاية تلك الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل ابن النادي الحلقة الأولى موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة الأرلى أحمد فهمى ابن النادي مسلسل ابن النادي مسلسل أحمد فهمي

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads