ينافس مسلسل ابن النادي في موسم الأوف سيزون الشتوي بمزيج من التشويق والدراما الاجتماعية، حيث يستعرض كواليس وصراعات داخل عالم كرة القدم والأندية.

موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة الأولى

العمل يضم نخبة من النجوم الذين يترقب الجمهور أداءهم منذ الإعلان عن المسلسل وفي مقدمتهم أحمد فهمي.

وتُعرض الحلقة الأولى من مسلسل ابن النادي يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل حصريًا على منصة شاهد.

أحمد فهمي يروج لمسلسل ابن النادي

وروج الفنان أحمد فهمي لأحدث أعماله الدرامية الذي يحمل اسم “ابن النادي”، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس المسلسل.

وانتهى الفنان أحمد فهمي من تصوير مسلسل “ابن النادي”، الذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد نجاح مسلسل “سفاح الجيزة”

ويجسد أحمد فهمي شخصية لاعب بفريق نادي "الشعلة"، خاض مباراة قوية ضد ناديي بيراميدز والأهلي ضمن أحداث جرت داخل أحد الاستادات الكبرى.

ونادي "الشعلة"، الذي يلعب له أحمد فهمي، هو المرشح للفوز بلقب الدوري في نهاية تلك الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.