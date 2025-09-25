بعد تداول أنباء تعيينه في مجلس الشيوخ، معلومات مهمة عن ياسر جلال

أثيرت حول الفنان ياسر جلال خلال الساعات الماضية أنباء تتعلق عن تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ.

بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الفنان ياسر جلال، تصدر اسمه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجمهور عن حقيقة الأمر، خاصة أن النجم يتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي، إلى جانب صورة ذهنية إيجابية على المستوى الفني والشخصي.

وفي هذا السياق، تستعرض فيتو أبرز المعلومات عن الفنان ياسر جلال.

معلومات لا تعرفها عن الفنان ياسر جلال

ولد ياسر جلال في أبريل عام 1969 وهو ينتمي لعائلة فنية، فهو نجل المخرج جلال توفيق، والشقيق الأكبر للفنان رامز جلال.

بدأ ياسر جلال مسيرته الفنية مبكرًا، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1990، ولقد كانت التسعينيات مرحلة هامة في مشواره الفني حيث شارك في عدد من الأعمال التي صنعت له رصيدًا مميزًا لدى الجمهور، أبرزها لن أعيش في جلباب أبي، نحن لا نزرع الشوك، وفيلم النوم في العسل مع الزعيم عادل إمام.

من نجم مساعد إلى البطولة المطلقة

على مدار سنوات طويلة ظل ياسر جلال يقدم أدوارًا متنوعة في الدراما والسينما، حتى حان وقت الانطلاقة الكبرى عام 2017 بمسلسل “ظل الرئيس” الذي كان أول بطولة مطلقة له، وحقق نجاحًا لافتا، تلاه أعمال مهمة رسخت مكانته كنجم درامي من الصف الأول، مثل رحيم، لمس أكتاف، الفتوة، وضل راجل وأخيرا مسلسل جودر بجزئيه حيث قدم شخصية شهريار.

شخصية الرئيس في “الاختيار 3”

إحدى أبرز المحطات التي شكلت علامة فارقة في مسيرة ياسر جلال كانت مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” عام 2022، حيث جسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع إبان حكم جماعة الإخوان.

الدور لفت الأنظار بقوة، وأشاد به الجمهور والنقاد على السواء، معتبرين أن ياسر جلال نجح في تقديم صورة متقنة ومؤثرة من حيث الأداء الجسدي والصوتي للشخصية.

حياته الشخصية

ياسر جلال متزوج من السيدة هبة مصطفى منذ عام 2006، وأنجب منها ولدين هما جلال وقدرية، ويُعرف عنه ابتعاده عن الإعلام والأضواء فيما يخص حياته الخاصة، مفضلًا التركيز على عمله الفني.

