"أثر وسائل التواصل على الأمن القومي" ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي"، بالتعاون مع مدرسة التمريض بالتأمين الصحي بفارسكور، وذلك في إطار إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025-2030، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

عكاشة: الوعي خط الدفاع الأول

أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية في تشكيل وعي وطني قادر على حماية المجتمع من محاولات التضليل والتأثير السلبي.

ودعا عكاشة إلى الاستخدام الواعي لمواقع التواصل بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز قيم الانتماء والولاء.

حجازي: سلاح ذو حدين

من جانبه، تناول الدكتور محمد شريف حجازي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، الدور المزدوج لوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها سلاحًا ذا حدين، فهي أداة للتواصل وتبادل الأفكار ونشر الوعي، لكنها قد تُستغل أيضًا لنشر الشائعات والأخبار المضللة وإثارة الفتن، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

تعزيز الثقافة الإعلامية والرقمية

وشدد حجازي على أن تنمية الوعي الوطني تمثل صمام أمان للمجتمع، داعيًا إلى تعزيز الثقافة الإعلامية والوعي الرقمي لدى المواطنين، خصوصًا الشباب، بما يمكّنهم من التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والشائعات. كما أشار إلى أهمية دعم الدولة لجهود تطوير الأمن السيبراني وتشديد الرقابة على الجرائم الإلكترونية.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون منطلقًا لنشر قيم الانتماء، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وخدمة قضايا التنمية، بما يضمن بقاء الوطن آمنًا مستقرًا متماسكًا بعزيمة ووعي أبنائه.

