الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"أثر وسائل التواصل على الأمن القومي" ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

ندوة تثقيفية بمركز
ندوة تثقيفية بمركز اعلام دمياط

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي"، بالتعاون مع مدرسة التمريض بالتأمين الصحي بفارسكور، وذلك في إطار إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025-2030، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

عكاشة: الوعي خط الدفاع الأول

أكد السيد عكاشة، مدير مجمع  إعلام دمياط، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية في تشكيل وعي وطني قادر على حماية المجتمع من محاولات التضليل والتأثير السلبي.
ودعا عكاشة إلى الاستخدام الواعي لمواقع التواصل بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز قيم الانتماء والولاء.

حجازي: سلاح ذو حدين

من جانبه، تناول  الدكتور محمد شريف حجازي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، الدور المزدوج لوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها سلاحًا ذا حدين، فهي أداة للتواصل وتبادل الأفكار ونشر الوعي، لكنها قد تُستغل أيضًا لنشر الشائعات والأخبار المضللة وإثارة الفتن، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

تعزيز الثقافة الإعلامية والرقمية

وشدد حجازي على أن تنمية الوعي الوطني تمثل صمام أمان للمجتمع، داعيًا إلى تعزيز الثقافة الإعلامية والوعي الرقمي لدى المواطنين، خصوصًا الشباب، بما يمكّنهم من التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والشائعات. كما أشار إلى أهمية دعم الدولة لجهود تطوير الأمن السيبراني وتشديد الرقابة على الجرائم الإلكترونية.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون منطلقًا لنشر قيم الانتماء، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وخدمة قضايا التنمية، بما يضمن بقاء الوطن آمنًا مستقرًا متماسكًا بعزيمة ووعي أبنائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصاد والعلوم السياسية الاعلام الداخلي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الهيئة العامة للاستعلام الوعي الرقمي الوعى المجتمعى الوعي الوطنى بدمياط أم دمياط مؤسسات الدولة

مواد متعلقة

محافظ دمياط يشهد مبادرة مجتمعية لتوزيع شنط مدرسية على الطلاب (صور)

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

مدبولي يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

مفاجأة، زيزو يقترب من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

وزير البترول: الزيادة القادمة في أسعار الوقود هي الأخيرة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

كان سببا في دخول الكثير من الناس للإسلام، الجامع الأزهر يستعرض إعجاز خلق الإنسان بالقرآن

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads