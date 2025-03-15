السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"التنمية عنوان الانتماء"، ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

ندوة تثقيفية بمجمع
ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

 نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان "التنمية عنوان الانتماء"، بالتعاون مع فرع نقابة التمريض بدمياط، وذلك في إطار حملة توعوية لتعزيز قيم الانتماء وحب الوطن، وتشجيع المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

 

مصر تحقق إنجازات غير مسبوقة

أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن حب الوطن هو المعنى الأسمى الذي يظل محفورًا في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة إنمائية غير مسبوقة في جميع المجالات، بفضل عزيمة وإصرار شعبها على البناء والتقدم. وأضاف أن عظمة مصر تتجسد في تلاحم شعبها، وقوة جيشها، وسواعد أبنائها المخلصين الذين لا يعرفون اليأس.

 

ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط
ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

تعزيز قيم الوطنية ودور المجتمع في تحقيق التنمية


من جانبها، شددت نجلاء درويش، نقيب تمريض دمياط، على أن الانتماء وحب الوطن ليسا مجرد شعارات، بل التزام ومسؤولية، لافتة إلى أهمية دعم المشروعات القومية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التنموية التي تشهدها مصر. وأشادت برؤية القيادة السياسية في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جوهر التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الوعي الوطني يجب أن يُترجم إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.

دور الأسرة والمؤسسات في غرس قيم الولاء

 


أكدت درويش على الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة، والمدارس، والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن مثل هذه الندوات تعزز الحوار الوطني والتعاون بين مختلف الجهات.

رسالة دعم للقيادة السياسية لضمان مستقبل أفضل للوطن


في ختام كلمتها، أكدت نقيب التمريض أهمية الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لضمان مستقبل أفضل للوطن، مشددة على أن الوحدة الوطنية والعمل المشترك هما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام الداخل الهيئة العامة للاستعلامات الولاء والانتماء حملة توعوية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات نقابة التمريض لمشروعات القومية قيم الولاء والانتماء دعم المشروعات دمياط

مواد متعلقة

نائبة محافظ دمياط تناقش آليات إدارة المخلفات الصلبة

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

سعر صرف الدولار يسجل 50.70 جنيه في هذه البنوك

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو أمر القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي

سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

معركة تبوك، قصة انتصار المسلمين دون قتال في آخر غزوة للرسول

ما حكم الانشغال بالملهيات والتهاون في العبادات بشهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية