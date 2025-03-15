"التنمية عنوان الانتماء"، ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان "التنمية عنوان الانتماء"، بالتعاون مع فرع نقابة التمريض بدمياط، وذلك في إطار حملة توعوية لتعزيز قيم الانتماء وحب الوطن، وتشجيع المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

مصر تحقق إنجازات غير مسبوقة

أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن حب الوطن هو المعنى الأسمى الذي يظل محفورًا في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة إنمائية غير مسبوقة في جميع المجالات، بفضل عزيمة وإصرار شعبها على البناء والتقدم. وأضاف أن عظمة مصر تتجسد في تلاحم شعبها، وقوة جيشها، وسواعد أبنائها المخلصين الذين لا يعرفون اليأس.

ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

تعزيز قيم الوطنية ودور المجتمع في تحقيق التنمية



من جانبها، شددت نجلاء درويش، نقيب تمريض دمياط، على أن الانتماء وحب الوطن ليسا مجرد شعارات، بل التزام ومسؤولية، لافتة إلى أهمية دعم المشروعات القومية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التنموية التي تشهدها مصر. وأشادت برؤية القيادة السياسية في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جوهر التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الوعي الوطني يجب أن يُترجم إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.

دور الأسرة والمؤسسات في غرس قيم الولاء



أكدت درويش على الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة، والمدارس، والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن مثل هذه الندوات تعزز الحوار الوطني والتعاون بين مختلف الجهات.

رسالة دعم للقيادة السياسية لضمان مستقبل أفضل للوطن



في ختام كلمتها، أكدت نقيب التمريض أهمية الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لضمان مستقبل أفضل للوطن، مشددة على أن الوحدة الوطنية والعمل المشترك هما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.

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