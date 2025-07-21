الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة حول دور المرأة المصرية في القيادة والتنمية الوطنية

ندوة حول دور المرأة
ندوة حول دور المرأة المصرية في القيادة والتنمية الوطنية

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المرأة المصرية.. ريادة وقيادة برؤية وطنية طموحة"، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ونقابة التمريض بدمياط، في إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025 - 2030، الرامية إلى دعم الوعي المجتمعي وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية، وتحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

السيد عكاشة: الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تمكين المرأة

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن المرأة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية مصر التنموية، ومحورًا فاعلًا في تطبيق استراتيجية تمكين المرأة 2030، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية الحالية تنظر إلى دعم المرأة باعتباره التزامًا وطنيًا  وأشاد بالدور الريادي للسيدة الأولى، انتصار السيسي، لما تقدمه من دعم ملموس عبر مبادرات تنموية واجتماعية تستهدف تعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

نقابة التمريض: المرأة كانت في الصفوف الأمامية وقت الأزمات

من جانبها، أوضحت نجلاء درويش، نقيب التمريض بدمياط، أن المرأة المصرية أثبتت حضورها في أصعب المواقف، ووقفت بشجاعة في الخطوط الأمامية خلال ثورة 30 يونيو وأزمة جائحة كورونا، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في استقرار الأسرة والمجتمع.

القومي للمرأة: رؤية 2030 فتحت آفاقا غير مسبوقة للقيادة النسائية

أشارت آمال عبد الجليل، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بدمياط، إلى أن رؤية مصر 2030 منحت المرأة فرصًا تاريخية للوصول إلى مواقع صنع القرار والمشاركة في وضع السياسات العامة. كما ثمّنت تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد كممثلة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معتبرة ذلك تكريما جديدا للمرأة المصرية على المستوى الدولي.

عفاف جاد: برامج التدريب الوطني تصنع قيادات نسائية مؤثرة

وأشادت عفاف جاد، مدير مكتب جريدة الأهرام بدمياط وعضو المجلس القومي للمرأة، بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، مؤكدة أنها دعمت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورفعت تمثيلها إلى نسب غير مسبوقة في السلطات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تواجدها القوي في السلطة القضائية. كما أثنت على برنامج "المرأة تقود" الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد كوادر نسائية قادرة على القيادة وصنع القرار.

دعوة للمشاركة السياسية وتأكيد على دور الإعلام الوطني

اختُتمت الندوة بتوصيات أكدت أهمية دور الإعلام الوطني في دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، إلى جانب دعوة واضحة للنساء للمشاركة في حملة "صوتك فارق.. انزل شارك"، تحفيزا للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في أغسطس المقبل، باعتبارها استحقاقا دستوريا يعكس دور المرأة في الحياة السياسية وبناء المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية تمكين المرأة الدكتور ضياء رشوان السيدة انتصار السيسي المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة 2030 مكافحة التصحر دور المرأة في عملية التنمية الهيئة العامة للاستعلامات ثورة 30 يونيو دمياط

مواد متعلقة

في ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط: "30 يونيو" ملحمة شعب وإرادة وطن

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

الأهلي يواجه الملعب التونسي في أول ودياته بالمعسكر الخارجي

الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة..اليوم

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والمكرونة وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

خدمات

المزيد

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

هل «الدايم» من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز تسمية شركة به؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية