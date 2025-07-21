مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة حول دور المرأة المصرية في القيادة والتنمية الوطنية

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المرأة المصرية.. ريادة وقيادة برؤية وطنية طموحة"، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ونقابة التمريض بدمياط، في إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025 - 2030، الرامية إلى دعم الوعي المجتمعي وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية، وتحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

السيد عكاشة: الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تمكين المرأة

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن المرأة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية مصر التنموية، ومحورًا فاعلًا في تطبيق استراتيجية تمكين المرأة 2030، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية الحالية تنظر إلى دعم المرأة باعتباره التزامًا وطنيًا وأشاد بالدور الريادي للسيدة الأولى، انتصار السيسي، لما تقدمه من دعم ملموس عبر مبادرات تنموية واجتماعية تستهدف تعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

نقابة التمريض: المرأة كانت في الصفوف الأمامية وقت الأزمات

من جانبها، أوضحت نجلاء درويش، نقيب التمريض بدمياط، أن المرأة المصرية أثبتت حضورها في أصعب المواقف، ووقفت بشجاعة في الخطوط الأمامية خلال ثورة 30 يونيو وأزمة جائحة كورونا، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في استقرار الأسرة والمجتمع.

القومي للمرأة: رؤية 2030 فتحت آفاقا غير مسبوقة للقيادة النسائية

أشارت آمال عبد الجليل، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بدمياط، إلى أن رؤية مصر 2030 منحت المرأة فرصًا تاريخية للوصول إلى مواقع صنع القرار والمشاركة في وضع السياسات العامة. كما ثمّنت تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد كممثلة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معتبرة ذلك تكريما جديدا للمرأة المصرية على المستوى الدولي.

عفاف جاد: برامج التدريب الوطني تصنع قيادات نسائية مؤثرة

وأشادت عفاف جاد، مدير مكتب جريدة الأهرام بدمياط وعضو المجلس القومي للمرأة، بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، مؤكدة أنها دعمت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورفعت تمثيلها إلى نسب غير مسبوقة في السلطات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تواجدها القوي في السلطة القضائية. كما أثنت على برنامج "المرأة تقود" الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد كوادر نسائية قادرة على القيادة وصنع القرار.

دعوة للمشاركة السياسية وتأكيد على دور الإعلام الوطني

اختُتمت الندوة بتوصيات أكدت أهمية دور الإعلام الوطني في دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، إلى جانب دعوة واضحة للنساء للمشاركة في حملة "صوتك فارق.. انزل شارك"، تحفيزا للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في أغسطس المقبل، باعتبارها استحقاقا دستوريا يعكس دور المرأة في الحياة السياسية وبناء المستقبل.

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