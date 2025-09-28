الأحد 28 سبتمبر 2025
محافظ دمياط يشهد مبادرة مجتمعية لتوزيع شنط مدرسية على الطلاب (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع فاعليات المبادرة.. ڤيتو

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، يرافقه نائبته المهندسة شيماء الصديق، والمهندس حسام زكي رئيس الشركة الفرعونية للبترول، فعاليات توزيع عدد 30 شنطة مدرسية بمحتوياتها على طلاب مدرسة أبو عياد بمركز كفر سعد.

مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

تأتي هذه الفاعلية ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقتها الشركة الفرعونية للبترول لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، والتي تتضمن توزيع 950 شنطة مدرسية على الطلاب بمدرستي أبو عياد ومنشية ناصر بكفر سعد، بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

 

 

 

 

 

 

 

حضور رسمي ومجتمعي واسع

شهدت الفعاليات حضور اللواء طلال عوض مساعد رئيس الشركة للعلاقات الحكومية، واللواء وائل اليماني مساعد رئيس الشركة للأمن، والأستاذة شاهندة شيرازي مدير عام المسئولية المجتمعية بالشركة، إلى جانب الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والعميد هاني عبد القوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

 

المحافظ يشيد بالمبادرة ويشكر القائمين عليها

أشاد محافظ دمياط بالمبادرة التي أطلقتها الشركة لدعم الطلاب، مؤكدًا أنها تأتي في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية. كما وجّه الشكر لمسئولي الشركة على هذا التعاون الذي يسهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا.

