كيفية التخلص من دهون البطن نهائيًا

خسارة الدهون من منطقة البطن هي هدف شائع للعديد من الأشخاص ومع ذلك، لا يمكن للشخص التركيز على خسارة الدهون في منطقة معينة، فنمط الحياة العام والتغييرات الغذائية هي أفضل طريقة لفقدان دهون البطن.

يزعم مصنعو العديد من الحبوب والمشروبات والمكملات الغذائية المتخصصة أن منتجاتهم يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، أو التخلص من دهون البطن، أو كليهما، ومع ذلك، هناك نقص في الأدلة العلمية التي تؤكد أن هذه المنتجات آمنة أو فعالة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي

وفي الوقت نفسه، يمكن للشخص أن يفقد الوزن ويقلل الدهون من خلال طرق طبيعية مثبتة، بما في ذلك تغيير خطته الغذائية والحصول على أنواع معينة من التمارين.

ما الذي يجعل دهون البطن مختلفة؟

الدهون الحشوية - المعروفة أيضًا باسم دهون البطن أو المعدة أو البطن - هي نوع ضار محتمل يحيط بالأعضاء في البطن، ويمكن أن يكون لتقليل كمية الدهون البطنية فوائد صحية كبيرة لبعض الناس.

تفرز الدهون الحشوية هرمونات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، ومشاكل صحية أخرى، ويُطلق عليه أحيانًا اسم "الدهون النشطة" بسبب دوره النشط في إنتاج هرمونات مختلفة.

هذا النوع من الدهون أقل وضوحًا من الدهون تحت الجلد، والتي تقع أسفل الجلد مباشرة، ومع ذلك، فإن الزيادة الملموسة في محيط الخصر يمكن أن تشير إلى زيادة في الدهون الحشوية، الدهون الحشوية تستجيب بشكل كبير لما يأكله الشخص.

يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات غذائية أساسية وممارسة التمارين الرياضية الصحيحة إلى تقليل مستويات هذا النوع من الدهون.

1. التركيز على الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية

تعتبر إحدى أكثر الطرق فعالية لفقدان دهون الجسم هي تناول سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان الدهون في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك البطن.

يؤدي تناول سعرات حرارية أقل مما يستهلكه الجسم إلى عجز في السعرات الحرارية، وتشير الأدلة إلى أن عجز السعرات الحرارية عامل مهم في إنقاص الوزن.

كما أن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية غالبًا ما تكون أكثر مغذية من الأطعمة عالية السعرات الحرارية، وتناول عدد أقل من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمنخفضة القيمة الغذائية - على سبيل المثال، الأطعمة الأقل معالجة، والمخبوزات، والبطاطس المقلية - هي طريقة مفيدة لخلق عجز في السعرات الحرارية وتحسين الصحة.

يمكن لأي شخص أن يحاول استبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بخيارات مغذية ومنخفضة السعرات الحرارية، مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

2. تجنب المشروبات السكرية

تشير المراجعات إلى أن الإفراط في تناول السكر هو عامل محفز للسمنة، وقد يؤدي تناول كمية كبيرة من السكر إلى زيادة مستويات الدهون الحشوية من خلال تعزيز مقاومة الأنسولين وتحفيز الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

قد يكون من السهل استهلاك مستويات عالية من السكر في المشروبات دون أن ندرك ذلك، وبالتالي فمن المستحسن التحقق من محتويات السكر في المشروبات مثل الصودا والشاي المحلى والقهوة.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن تقليل كمية السكر في المشروبات الساخنة والتخلص من الصودا يمكن أن يزيل السكر الزائد من نظامهم الغذائي.

3. تناول كميات أقل من الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة منخفضة القيمة الغذائية ولكنها عالية السعرات الحرارية، وتوجد هذه الكربوهيدرات في الخبز الأبيض والحبوب المكررة والأطعمة والمشروبات السكرية، كما ربطت الأبحاث الكربوهيدرات المكررة بتطور الدهون الحشوية.

يمكن لأي شخص أن يحاول استبدال الكربوهيدرات المكررة بالكربوهيدرات المعقدة. توجد هذه الكربوهيدرات في الفواكه والخضروات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

4. تناول المزيد من الفواكه والخضروات

يمكن أن توفر الفواكه والخضروات الكربوهيدرات المعقدة، وهي بديل صحي ومنخفض السعرات الحرارية للكربوهيدرات المكررة.

تضيف الفواكه والخضروات أيضًا الألياف إلى النظام الغذائي. تشير الابحاث إلى أن الألياف يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 - وهي حالة مرتبطة بتراكم الدهون الحشوية وزيادة الوزن - وتساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

5. تناول البروتينات الخالية من الدهون

تشمل مصادر البروتينات الخالية من الدهون المكسرات والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون. يمكن أن يساعد إضافة هذه البروتينات إلى النظام الغذائي في تعزيز الشعور بالشبع بعد تناول الطعام وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية.

في الوقت نفسه، يمكن أن يساعد في تقليل أو القضاء على استهلاك اللحوم الدهنية، بما في ذلك لحوم البقر واللحوم المصنعة.

6. اختر الدهون الصحية

بعض الدهون الغذائية ضرورية في النظام الغذائي الصحي، ولكن ليست كل مصادر الدهون مفيدة بنفس القدر.

يمكن أن تضر الدهون المشبعة والدهون المتحولة بالقلب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور الدهون الحشوية.

يمكن أن يساعد تناول الدهون الصحية بدلًا من ذلك في تقليل الدهون الكلية في الجسم والحصول على مجموعة من الفوائد.

تشمل الأطعمة الصحية الغنية بالدهون ما يلي:

الأفوكادو

بذور الشيا

البيض

الأسماك الدهنية

المكسرات وزبدة المكسرات

الزيتون

7. ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى فقدان الوزن في جميع أنحاء الجسم , بما في ذلك حول البطن.

لا يمكن تقليل الدهون في مناطق معينة فقط. وهذا يعني أن التمارين المستهدفة - مثل تمارين البطن والجلوس - لن تحرق بالضرورة دهون البطن بشكل أفضل من التمارين الأخرى.

ومع ذلك، يمكن لهذه التمارين تقوية وتقوية عضلات البطن، مما يجعلها تبدو أكثر تحديدًا.

8. تعزيز النشاط العام

يساعد زيادة مستويات النشاط طوال اليوم على حرق السعرات الحرارية. كما أن التحرك أكثر يمكن أن يقوي العضلات ويحسن المزاج.

تتضمن النصائح لزيادة مستويات النشاط اليومي ما يلي:

أخذ فترات راحة منتظمة للتمدد عند الجلوس لفترات طويلة

صعود السلالم بدلًا من المصعد

المشي أو ركوب الدراجة بدلًا من القيادة أو ركوب وسائل النقل العام

إيقاف السيارة بعيدًا عن الوجهة

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