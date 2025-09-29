في يوم القلب العالمي 2025، احذر من الأعراض الخفية للأزمة القلبية

يوم القلب العالمي، تحيي منظمة الصحة العالمية في يوم 29 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للقلب لتسليط الضوء على أمراض القلب والتوعية بخطورتها وطرق الوقاية منها.

يوم القلب العالمي 2025

وفي بعض الأحيان، قد يغفل الأشخاص عن بعض العلامات التي قد تكون مؤشرًا خطرًا على صحة القلب، وقد لا تكون هذه الأعراض شديدة أو واضحة، ولكنها قد تشير إلى وجود مشكلة.

ويمكن أن تكون هذه العلامات بمثابة رسالة من الجسم لطلب المساعدة قبل أن تتفاقم الحالة.

قال الدكتور سوراب تشوبرا، استشاري أمراض القلب: إن هناك زيادة ملحوظة في حالات النوبات القلبية بين الشباب، حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة.

وأوضح أن "ارتفاع مستويات التوتر، والإفراط في التدخين، والتعرض لتلوث الهواء، وزيادة استهلاك الوجبات السريعة، وقلة النشاط البدني، كلها عوامل تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية" بحسب ما نشر علي Onlymyhealth.

ما هي النوبة القلبية؟



النوبة القلبية، أو احتشاء عضلة القلب، تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة القلبية.

النوبة القلبية يمكن أن تحدث لأي شخص، بغض النظر عن العمر أو الجنس، ولكن يزداد خطرها مع تقدم العمر.

وتعد العوامل الوراثية جزءًا من المسببات الرئيسية، ولكن هناك عوامل أخرى يمكن تعديلها.

عوامل الخطر التي يمكن تجنبها

التدخين

ارتفاع مستويات الكوليسترول

السمنة

قلة النشاط البدني

ارتفاع مستويات التوتر

مرض السكري أو ما قبل السكري

النظام الغذائي الغني بالدهون المتحولة والمشبعة

انقطاع النفس النومي



الأعراض الشائعة للأزمة القلبية



الأزمات القلبية قد تظهر بأعراض مختلفة حسب الشخص.

من أبرز الأعراض الشائعة:

ألم أو انزعاج في الصدر

ألم في الكتفين، الذراعين، الرقبة، الفك، أو الظهر

آلام في المعدة

قلق

ضيق في التنفس

غثيان وقيء

تعرق بارد



علامات خفية قد تنذر بنوبة قلبية



يتزايد حدوث النوبات القلبية بين الشباب اليوم، خصوصًا أولئك الذين يبدون في صحة جيدة، لكن ما هي العلامات التي قد نغفل عنها؟

التعب غير المبرر: إذا كنت تشعر بإرهاق غير مفسر رغم الراحة الجيدة، فقد يكون هذا بسبب ضعف تدفق الدم إلى القلب.

ضيق التنفس أثناء النشاط الخفيف: إذا كنت تشعر بضيق في التنفس بعد القيام بنشاطات يومية خفيفة، كصعود السلالم أو الأعمال المنزلية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة في القلب.

ألم الفك أو الرقبة: عادة ما يرتبط ألم الصدر بالنوبة القلبية، لكن قد يمتد الألم إلى الفك والرقبة والكتفين.

تورم في القدمين أو الكاحلين أو الساقين: التورم المستمر، خصوصًا إذا كان يتفاقم مع مرور الوقت، قد يشير إلى ضعف وظيفة القلب.

عدم انتظام ضربات القلب: قد تشعر بضربات قلب غير منتظمة بين الحين والآخر، لكن إذا تكررت بشكل مستمر، فقد تكون هذه علامة على حالة قلبية خطيرة.



كيفية الوقاية من الأزمة القلبية



لتجنب الإصابة بالنوبة القلبية، ينصح الطبيب باتباع هذه الإرشادات:

1. الحفاظ على وزن صحي



2. تجنب التدخين



3. إدارة ضغط الدم، مستوى السكر في الدم، والكوليسترول



4. ممارسة النشاط البدني بانتظام



5. إجراء فحوصات دورية كل 6-12 شهرًا، خصوصًا إذا كنت تعاني من مرض معين

أوضح أن العلامات الصامتة للنوبة القلبية تشمل:

التعب غير المبرر، ضيق التنفس، ألم في الجزء العلوي من الجسم (الفك، الرقبة، الظهر)، والمشاكل المعدية مثل حرقة المعدة.

أكد أن رسم القلب يمكن أن يكتشف النوبة القلبية عن طريق تسجيل النشاط الكهربائي للقلب، ويمكنه الكشف عن الأنماط غير الطبيعية.

أكد ان السبب الرئيسي هو مرض الشريان التاجي (CAD)، حيث يحدث تضيق أو انسداد في الشرايين التي تغذي القلب بالدم بسبب تراكم اللويحات الدهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.