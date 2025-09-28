الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

داء الكلب ما زال يقتل، والصحة العالمية تحذر: اللقاح ينقذ الحياة

مرض داء الكلب
مرض داء الكلب

تحيي منظمة الصحة العالمية في 28 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي لداء الكلب، لتسليط الضوء على خطورة هذا المرض الفيروسي القابل للوقاية، والذي لا يزال يتسبب في وفاة آلاف الأشخاص سنويًا حول العالم.

وداء الكلب هو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي، وغالبًا ما يكون مميتًا بمجرد ظهور أعراضه السريرية. 

وتُظهر الإحصائيات أن نحو 40% من ضحاياه هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ما يؤكد أهمية التوعية والوقاية، خاصة في الفئات الأكثر عرضة.

أعراض مرض داء الكلب 

الأعراض الأولية لمرض داء الكلب تشمل:

الحمى

الألم

شعور بالوخز أو الحرقان في موضع العضة أو الخدش

ومع تطور الإصابة، يهاجم الفيروس الدماغ والحبل الشوكي، مؤديا إلى التهاب قاتل لا يرجى شفاؤه.

طرق انتقال العدوى بداء الكلب 

ينتقل الفيروس إلى الإنسان عند تعرضه لعضة أو خدش من حيوان مصاب، وغالبًا ما يكون كلبًا، كما يمكن أن تنتقل العدوى عند ملامسة لعاب الحيوان المصاب للعين أو الفم أو أي جرح مفتوح في الجلد.

الوقاية والاستجابة العاجلة

وتؤكد المنظمة الصحة العالمية أن التدخل السريع هو خط الدفاع الأول ضد الفيروس، وتشمل خطوات الاستجابة:

1. غسل الجرح جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
2. معالجة الجرح طبيًا.
3. الحصول على جرعات كاملة من لقاح داء الكلب.
4. استخدام الغلوبولين المناعي أو الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة عند الحاجة.

أنواع داء الكلب:

الهياجي: يتسم بالهلوسة، فرط النشاط، فقدان التنسيق، ورهاب الماء.

الشللي: يبدأ بشلل تدريجي من موضع الإصابة وصولًا إلى الغيبوبة، ويمثل نحو 20% من الحالات.

طرق التشخيص والوقاية

تشخيص المرض سريريا يمثل تحديا، ولا يمكن تأكيده إلا بظهور أعراض مميزة أو من خلال الفحوص المخبرية.
أما الوقاية فتتم عبر:

تطعيم الكلاب لقطع سلسلة انتقال العدوى.

التطعيم الوقائي للأشخاص الأكثر عرضة.

التطعيم الطارئ عقب أي تعرض محتمل للعدوى.

نشر التوعية المجتمعية حول مخاطر عضات الحيوانات وضرورة التدخل الطبي الفوري.

رئيس الرعاية الصحية يلتقي وزير الصحة الروسي لبحث التعاون في لقاح السرطان “EnteroMix”

الصحة ترد على أزمة نقص أدوية الكيماوي بمعهد الأورام

وتشدد الصحة العالمية على أن داء الكلب، رغم خطورته، يمكن القضاء عليه من خلال حملات التطعيم والوعي الصحي، داعية إلى جعل الوقاية منه أولوية لإنقاذ الأرواح.

