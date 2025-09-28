الأحد 28 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تفاصيل إنقاذ مصاب من داخل حطام سيارة نقل بعد ساعتين من الاحتجاز

رجال الإسعاف
رجال الإسعاف

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن كواليس إنقاذ مسعف لمصاب محاصر داخل حطام سيارة نقل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

 كانت هذه الواقعة هي التتويج وإعلان الختام لخطة تأمين الطرق الساحلية التي امتدت على مدار أشهر فصل الصيف، والتي شهدت إنقاذ حياة المئات من المواطنين.

 

حادث عنيف بين سيارتي نقل ثقيل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن تفاصيل حادث عنيف بين سيارتي نقل ثقيل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي على بعد كيلومترين فقط من تمركز رجال الإسعاف، الذين هرعوا لنجدة المصاب فور تلقيهم الاستغاثة من غرف القيادة والتحكم. 

فداحة الحادث وشدته فرضتا واقعًا مريرًا ليس على المصاب فقط ولكن على رجال الإسعاف أيضًا، فقد هوت كابينة القيادة على سائق السيارة وصار جسده حبيسًا لكتل من الحديد. 

باءت كل محاولات المواطنين في إخراج المصاب بالفشل، فسارع رجال الإسعاف بطلب تعزيزات من غرف القيادة والتحكم، والتي بادرت على الفور بالدفع بمركبة إسعافية أخرى وبطلب المساندة من رجال الدفاع المدني لإخراج المصاب.

ساعتان كاملتان قضاهما رجال الإسعاف في تأمين المصاب ومتابعة علاماته الحيوية، وتضميد الجراح التي أصابت وجهه وذراعه، كما تم تزويده بعدد ٥ زجاجات محلول لمساعدته على الصمود في ظل وجود اشتباه بتعرضه لنزيف داخلي، مع عدم وضوح حجم الإصابة في النصف السفلي من جسده المحاصر داخل الحطام.

 أجواء الترقب والقلق التي شابت موقع الحادث كانت هي العنوان العريض لذلك المشهد الحرج؛ رجال الدفاع المدني يعملون بحذر شديد لإخراج المصاب، ورجال الإسعاف مرابطون بجواره لإسعافه وحثه على الصمود.

 مشهد استرعى انتباه العشرات من قائدي المركبات، فمنهم من توقف عارضًا مد يد العون، ومنهم من أسهب في توجيه كلمات الشكر والدعاء لرجال الإسعاف على ذلك الموقف الإنساني.

 وفي خضم ذلك، ومع تحريك آخر الكتل الحديدية التي حاصرت جسد السائق، اندفع رجال الإسعاف بانتشال المصاب بحرص شديد، فتم تأمين قدمه المصابة بالجبائر الطبية الجاهزة، كما تم تركيب الجبيرة العنقية له بالإضافة إلى إمداده بالأكسجين، وأسرعوا به صوب مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث تم إعطاء تقرير مفصل للأطباء بكافة كواليس الحادث والوضع الصحي للمصاب.

قالت  هيئة الإسعاف المصرية: "ما نوثقه يوميًا من مهام إسعافية استثنائية خير سند على أن تلك المنظومة دعامتها الرئيسية هي إخلاص أبنائها وقناعتهم بحجم الأمانة الواقعة على كاهلهم في الزود عن حياة أبناء مصر في تلك الظروف الدقيقة التي قد تداهمهم جراء حادث أو عارض صحي".

وزير الصحة: إجراء 60.5 مليون فحص لطلاب المدارس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

وزير الصحة يعلن تفعيل التحصيل الإلكتروني لخدمات الوزارة والمستشفيات التابعة لها

تقدمت بالشكر والعرفان لأبناء الإسعاف المصري أصحاب تلك الواقعة المشرفة المسعف علي جاد علي، والسائق حسن محمد أحمد والمسعف كارم مسعود، والسائق أحمد محمد عبد الواحد.

ads