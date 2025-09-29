شعبة الأدوية: نقص حاد في أدوية علاج النزيف بالصيدليات

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية وجود نقص حاد في أدوية علاج النزيف منها حقن فيتامين "ك" الضرورية لعلاج حالات النزيف الحاد والطارئة وكذلك حقن البانتوبرازول المستخدمة بشكل أساسي في السيطرة على النزيف الهضمي العلوي.

كانت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قد أرسلت خطاب رسميًا إلى الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أعربت فيه عن بالغ قلقها واستيائها من النقص الحاد في عدد من الأدوية الحيوية المنقذة للحياة.



وأكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية أن توافر هذه الأدوية يكاد يقتصر في الوقت الحالي على صيدليات الإسعاف فقط، بينما تغيب تمامًا عن غالبية الصيدليات العامة والخاصة، وهو ما خلق أزمة حقيقية تهدد حياة المرضى وتجبر ذويهم على التنقل بين عشرات الصيدليات بحثًا عن علاج طارئ.

وتساءلت الشعبة في خطابها: "هل أصبح الحصول على الدواء في مصر مرهونا بعلاقات خاصة أو وساطة؟ وهل يعد إنجازا أن يتوفر الدواء في منفذ واحد فقط بينما يقف المرضى في طوابير طويلة لإنقاذ أرواحهم؟".

اشتراطات الهيئة الأخيرة المتعلقة بتطبيق معايير الجودة والاعتماد العالمية

وأضافت أن اشتراطات الهيئة الأخيرة المتعلقة بتطبيق معايير الجودة والاعتماد العالمية (GMP – ISO) رغم أهميتها، أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج، خاصة مع غياب الحوافز أو آليات الدعم، ما دفع بعض الشركات إلى التوقف عن تصنيع الأدوية منخفضة الربحية، وهو ما ساهم في الأزمة الراهنة.

كما أشارت الشعبة إلى أن الزيادات المستمرة في رسوم الخدمات المفروضة على الشركات الدوائية قد ضاعفت من أعباء التكلفة، متسائلةً: "هل يتم توجيه هذه الرسوم لتحسين بيئة التصنيع وضمان توافر الدواء، أم أنها تقتصر على أغراض إدارية وحوافز داخلية؟"

وأوضحت الشعبة أنها سبق وتقدمت بمقترحات عملية عبر مخاطبات رسمية لمكتب هيئة الدواء لمواجهة هذه التحديات، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

أكد رئيس شعبة الأدوية أن الهدف الأساسي من هذه المطالب هو حماية حق المريض المصري في الحصول على دواء آمن وفعّال دون عناء، داعيا هيئة الدواء المصرية إلى فتح حوار جاد وشامل مع ممثلي القطاع لوضع حلول واقعية تضمن استدامة توافر الأدوية الحيوية وإعادة ثقة المواطن في منظومة الدواء الوطنية.

