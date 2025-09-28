رئيس الرعاية الصحية يلتقي وزير الصحة الروسي لبحث التعاون في لقاح السرطان “EnteroMix”

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وزير الصحة الروسي الدكتور ميخائيل موراشكو، على هامش مشاركته في فعاليات الأسبوع الذري العالمي بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور السفير المصري لدى روسيا حمدي شعبان.

أوجه استفادة مصر من الخبرات الروسية المتقدمة في علاجات الأورام

وخلال اللقاء، تم بحث أوجه استفادة مصر من الخبرات الروسية المتقدمة في علاجات الأورام وكذلك اللقاحات الخاصة بالسرطان “EnteroMix” التي أعلن عنها الرئيس الروسي مؤخرًا، والتي مازالت في مراحل الأبحاث الإكلينيكية ومن المتوقع أن تحدث ثورة عالمية في الوقاية من الأورام السرطانية طبقًا لما أفاد به الجانب الروسي الذي أبدى الرغبة للتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

كذلك تم استعراض آفاق تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في مختلف مجالات الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، وتطوير منظومة الطب النووي في نظام التأمين الصحي الشامل، التحول الرقمي، السياحة العلاجية، الفحص الطبي الشامل، البحث العلمي، التدريب، وتبادل الخبرات الصحية، بما يتيح تعزيز التعاون العملي بين الطرفين في هذه المجالات الحيوية.

كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمركز الوطني للأبحاث الطبية العلاجية والوقائية لإطلاق منصة بحثية مشتركة مستدامة بين الجانبين.

إطلاق منصة "النيل فولجا" كأول مشروع تعاون مصري روسي

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى إطلاق منصة "النيل فولجا" كأول مشروع تعاون مصري روسي يجمع الخبراء من الجانبين لتبادل الخبرات الطبية والإشراف على ومتابعة المشروعات البحثية المشتركة، بما يسهم في نقل أحدث الممارسات الطبية ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

وأكد أن الشراكة الصحية المصرية الروسية تقوم على رؤية استراتيجية طموحة تشمل إنشاء مركز دولي متكامل للطب النووي، وتطوير برامج التطبيب عن بُعد، وتعزيز التعاون البحثي والتدريبي بين البلدين، بما يساهم في نقل الخبرات الطبية الحديثة ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون مع روسيا يمثل منصة إقليمية للتميز الطبي، تسهم في دعم جهود مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق طفرة نوعية في مجالات تشخيص الأورام وعلاجها، بما يخدم المرضى ويعزز منظومة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

كما أشاد الدكتور السبكي بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية في كلا البلدين للعلاقات الصحية الثنائية، مؤكدًا أن هذه العلاقات أصبحت نموذجًا للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد، يعزز المصالح المشتركة ويخدم مستقبل المنظومة الصحية في مصر والمنطقة.

وأكد وزير الصحة الروسي الدكتور ميخائيل موراشكو أن مصر تمثل شريك محوري لروسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى حرص بلاده على توسيع التعاون في مجالات الطب النووي، التحول الرقمي، الابتكار الصحي، والبحوث الإكلينيكية، بما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما ثمن وزير الصحة الروسي الدور البارز لهيئة الرعاية الصحية المصرية في تحويل الشراكات مع روسيا إلى مشروعات ملموسة، تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الطبي، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي في المجالات البحثية والابتكارية، بما يتماشى مع الأهداف الصحية العالمية لعام 2030.

وأشاد السفير المصري لدى روسيا حمدي شعبان بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في المجال الصحي، مؤكدا أن تعزيز الشراكة الصحية المصرية الروسية أولوية استراتيجية، وتوطين الصناعات الطبية الروسية يعد أحد الأهداف الرئيسية لمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويعقد المنتدى الدولي للأسبوع العالمي للطاقة الذرية (WAW) خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025 في مركز VDNH بالعاصمة الروسية موسكو، ويعد أكبر حدث عالمي مخصص للصناعات النووية والصناعات ذات الصلة، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة وما يزيد على 18 ألف مشارك، وذلك تحت شعار «كل شيء يبدأ بالذرة»، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الصناعة النووية الروسية.

حضر اللقاء من الجانب الروسي نائب وزير الصحة الروسي إيفغيني كامكين، وعدد من كبار مسئولي وزارة الصحة الروسية، من بينهم إدوارد صلاحوف مدير إدارة التعاون الدولي، ويكاترينا كاراكولينا مديرة إدارة الرعاية الطبية والمنتجعات الصحية، إلينا أستابينكو مديرة إدارة تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية، وديمتري دارك مدير إدارة التطوير الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب المصري الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة وعدد من ممثلي الوفد المصري والبعثة الدبلوماسية بموسكو.

