وست هام يعلن إقالة مدربه جراهام بوتر

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، إقالة المدرب جراهام بوتر من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة الموسم الجاري.

إقالة مدرب وست هام

وجاء القرار بعد تراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل بوتر في تحقيق الانطلاقة المتوقعة منذ توليه المسؤولية، حيث عانى الفريق من اهتزاز المستوى وضعف النتائج أمام منافسين مباشرین.

وأكدت إدارة وست هام في بيان أنها ستبدأ فورًا البحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، مع الإشادة بجهود بوتر خلال فترة عمله.

يُعد رحيل بوتر عن ويست هام أحدث حلقات التغييرات الفنية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسط توقعات بعودة اسم كبير إلى مقاعد التدريب في استاد لندن قريبًا.

