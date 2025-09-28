الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين غزل المحلة وإنبي في الشوط الأول

غزل المحلة ضد إنبي،
غزل المحلة ضد إنبي، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة أمام ضيفه إنبي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب الغزل، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال، تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة إنبي، وجاء مكون من:

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - عموري - يحيى زكريا - موري توريه - معاذ عبد السلام - رشاد العرفاوي - عماد ميهوب - سعيدي كيبو - جريندو.

 

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي إنبي بقيادة حمزة الجمل، تشكيلة الفريق البترولي التي سيخوض بها مباراة 

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة

يدخل فريق إنبي مباراته أمام غزل المحلة في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – مصطفى شكشك – علي محمود.

خط الهجوم: محمد حتحوت – يوسف أوبابا. 

حمزة الجمل، فيتو
حمزة الجمل، فيتو

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومحمد حمدي وهشام عادل ومودي ناصر وأحمد كفتة وأحمد إسماعيل وسيد سعيد وأحمد زكي ورفيق كابو.
 ترتيب الفريقين قبل المواجهة

يملك غزل المحلة في رصيده 9 نقاط بعد خوضه 8 مباريات، حيث حقق فوزًا واحدًا، وتلقى هزيمة واحدة، بينما خيّم التعادل على ست مواجهات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 5 أهداف، واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.

في المقابل، رفع إنبي رصيده إلى 13 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات أيضًا، فاز خلالها في 3 مباريات، وتعادل في 4، وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباك الفريق 5 أهداف.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري غزل المحلة الدورى المصرى الممتاز تشكيل غزل المحلة أمام إنبي علاء عبد العال حمزة الجمل أنبي تشكيل انبي امام غزل المحلة غزل المحلة ضد انبي

مواد متعلقة

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في الدوري

حتحوت وأوبابا يقودان هجوم إنبي أمام غزل المحلة

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل مع فاركو 1-1 بالدقيقة الأخيرة (فيديو)

أبرزها قمة الأهلي والزمالك، حكام مباريات الإثنين في الدوري المصري الممتاز

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

شيكو بانزا وخوان بيزيرا يظهران بـ"لوك جديد" قبل القمة (صور)

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads