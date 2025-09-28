الدوري المصري، تعادل سلبي بين غزل المحلة وإنبي في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة أمام ضيفه إنبي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب الغزل، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال، تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة إنبي، وجاء مكون من:

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - عموري - يحيى زكريا - موري توريه - معاذ عبد السلام - رشاد العرفاوي - عماد ميهوب - سعيدي كيبو - جريندو.

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي إنبي بقيادة حمزة الجمل، تشكيلة الفريق البترولي التي سيخوض بها مباراة

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة

يدخل فريق إنبي مباراته أمام غزل المحلة في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – مصطفى شكشك – علي محمود.

خط الهجوم: محمد حتحوت – يوسف أوبابا.

حمزة الجمل، فيتو

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومحمد حمدي وهشام عادل ومودي ناصر وأحمد كفتة وأحمد إسماعيل وسيد سعيد وأحمد زكي ورفيق كابو.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة

يملك غزل المحلة في رصيده 9 نقاط بعد خوضه 8 مباريات، حيث حقق فوزًا واحدًا، وتلقى هزيمة واحدة، بينما خيّم التعادل على ست مواجهات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 5 أهداف، واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.

في المقابل، رفع إنبي رصيده إلى 13 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات أيضًا، فاز خلالها في 3 مباريات، وتعادل في 4، وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباك الفريق 5 أهداف.

