حمزة الجمل يعلن تشكيل إنبي أمام الأهلي في الدوري المصري

الدوري المصري الممتاز. أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز

تشكيل إنبي أمام الأهلي



موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

مباراة الأهلي وإنبي

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع غزل المحلة وخسارته أمام بيراميدز في آخر مباراتين للفريق، حيث يسعى الفريق لمصالحة جماهيره وتصحيح المسار في مشوار البطولة.

كما تمثل المباراة اختبارًا مهمًَّا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس، الذي تولى القيادة الفنية للفريق عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يأمل النحاس في تحقيق انطلاقة قوية مع القلعة الحمراء عبر الفوز الليلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.