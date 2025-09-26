غزل المحلة يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مصنع الملابس، وطلب خاص لرابطة الأندية

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع المنشآت التابعة للنادي، حدادًا على أرواح شهداء حادث حريق إحدى مصانع الغزل بالمحلة، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما قرر المجلس مخاطبة رابطة الأندية المصرية للمحترفين، لطلب الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الفريق المقبلة أمام نادي إنبي، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري، وذلك تكريمًا لأرواح الشهداء.

ويؤكد غزل المحلة تضامنه الكامل مع أسر الضحايا وأبناء مدينة المحلة الكبرى في هذا المصاب الأليم.

بلدية المحلة يعلق أنشطته الرياضية والاجتماعية

أعلن نادي بلدية المحلة برئاسة الدكتور مصطفى الشامي، الحداد وتعليق الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي، حدادًا على ضحايا الحريق الذي شهده أحد مصانع الغزل بمدينة المحلة الكبرى.

ونشر نادي بلدية المحلة بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيه: “يُعلن نادي بلدية المحلة، برئاسة الدكتور مصطفى الشامي، الحداد لمدة 3 أيام مع تعليق جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وذلك حدادًا على ضحايا حادث الحريق المأساوي بأحد مصانع الغزل والنسيج بالمدينة”.

وأضاف البيان: “يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

ونجحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، في انتشال جثمان عامل آخر، وبذلك يرتفع عدد ضحايا حريق مصنع المحلة لـ11 شخصًا.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 10 جثامين لعمال من بين أنقاض مصنع الملابس الذي شب فيه حريق هائل الماضي بالمحلة الكبرى، والذي أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى.

وفي تلك الأثناء تواصل فرق الإنقاذ بالغربية أعمال البحث وسط المخاطر الكبيرة الناتجة عن بقايا الانهيارات وحرارة الحريق، لضمان انتشال أي مفقودين آخرين محتملين.

