أبرزها قمة الأهلي والزمالك، حكام مباريات الإثنين في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز وأبرزها قمة الأهلي والزمالك في ديربي الكرة المصرية.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الأهلي والزمالك

حكام الأهلي والزمالك، فيتو

مباراة الجونة ضد سيراميكا

حكام الجونة، فيتو

مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي

حكام الإسماعيلي والبنك الأهلي، فيتو

وتراجع الأهلي مركزين بعد انتهاء مباريات أمس السبت في الجولة التاسعة وقفز بيراميدز إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وخسر المقاولون أمام كهرباء الإسماعيلية 1-0، كما تلقي زد الخسارة ضد حرس الحدود 1-0، وخسر المصري ضد بتروجيت 3-2،فيما فاز بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0.

وتستكمل الجولة اليوم الأحد بثلاث مواجهات بين مودرن سبورت ضد فاركو، ووادي دجلة ضد سموحة، وغزل المحلة ضد إنبي.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- بيراميدز 14 نقطة

4- وادي دجلة 14 نقطة

5- بتروجيت 14 نقطة

6- إنبي 13 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

8- الأهلي 12 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- حرس الحدود 11 نقطة

11- مودرن سبورت 11 نقطة

12- سموحة 10 نقاط

13- غزل المحلة 9 نقاط

14- الجيش 9 نقاط

15- البنك الأهلي 8 نقاط

16- الجونة 8 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- المقاولون العرب 5 نقاط

19- الاتحاد 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط

