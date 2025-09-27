السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تحت أنظار مصطفي محمد، نانت يتعادل مع تولوز 2/2 في الدوري الفرنسي

نانت
نانت

تعادل نادي نانت، الذي يضم في صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، مع نظيره تولوز، بنتيجة 2ـ2 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لموسم 2025/26.

وتواجد مصطفى محمد على دكة البدلاء، منذ بداية اللقاء ولم يشارك في أي دقيقة.

تشكيل نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: أنثوني لوبيس

خط الدفاع: تاتي، شيدوزي أوازيم، ليروكس لويس، كيلفن أميان

خط الوسط: مايكل لاهدو، جوهان ليبينانت، جونيور موانغا، أمادي كامارا

خط الهجوم: عثماني دهمين، ماتيس أبلين

موقف الفريقين في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يأتي نانت في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط، بينما يأتي تولوز  في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نانت مصطفي محمد تولوز الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

مصدر يكشف حقيقة توصل الأهلي لاتفاق مع عبد القادر بشأن تجديد عقده

الخسارة الأولى، الريال يسقط بخماسية من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (صور)

ريال مدريد يتأخر أمام أتليتكو برباعية بعد مرور 70 دقيقة

بوروسيا دورتموند يفوز على ماينز بثنائية في الدوري الألماني

ريال مدريد وأتلتيكو يتعادلان 2-2 في الشوط الأول بالديربي (فيديو)

التعادل يسيطرعلي مباراة ريال مدريد وأتليتكو بعد 30 دقيقة

الأهلي يواجه إيجل نوار في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة اليوم: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق.. عقوبات الجولة الثامنة بالدوري المصري.. لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأحمر

الأكثر قراءة

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

مقتل محاسب على يد مُلثمين بـ"النقاب" في مرسى مطروح

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

وزير التموين: الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية ولا زيادة في أسعار السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads