تحت أنظار مصطفي محمد، نانت يتعادل مع تولوز 2/2 في الدوري الفرنسي

تعادل نادي نانت، الذي يضم في صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، مع نظيره تولوز، بنتيجة 2ـ2 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لموسم 2025/26.

وتواجد مصطفى محمد على دكة البدلاء، منذ بداية اللقاء ولم يشارك في أي دقيقة.

تشكيل نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: أنثوني لوبيس

خط الدفاع: تاتي، شيدوزي أوازيم، ليروكس لويس، كيلفن أميان

خط الوسط: مايكل لاهدو، جوهان ليبينانت، جونيور موانغا، أمادي كامارا

خط الهجوم: عثماني دهمين، ماتيس أبلين

موقف الفريقين في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يأتي نانت في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط، بينما يأتي تولوز في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

