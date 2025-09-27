تحت أنظار مصطفي محمد، نانت يتعادل مع تولوز 2/2 في الدوري الفرنسي
تعادل نادي نانت، الذي يضم في صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، مع نظيره تولوز، بنتيجة 2ـ2 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لموسم 2025/26.
وتواجد مصطفى محمد على دكة البدلاء، منذ بداية اللقاء ولم يشارك في أي دقيقة.
تشكيل نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي
حراسة المرمى: أنثوني لوبيس
خط الدفاع: تاتي، شيدوزي أوازيم، ليروكس لويس، كيلفن أميان
خط الوسط: مايكل لاهدو، جوهان ليبينانت، جونيور موانغا، أمادي كامارا
خط الهجوم: عثماني دهمين، ماتيس أبلين
موقف الفريقين في الدوري الفرنسي
وبتلك النتيجة يأتي نانت في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط، بينما يأتي تولوز في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.
