الطماطم تسجل 25 جنيها، أرتفاع أسعار الخضروات بأسواق محافظة البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الخضروات بالأسواق بـ محافطة البحيرة اليوم الأحد، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الخضروات ارتفاعًا ملحوظا في بعض الأنواع واستقرارا في الآخر.



ارتفاع أسعار الطماطم بشكل ملحوظ بأسواق محافظة البحيرة





وشهدت أسواق محافظة البحيرة ارتفاعًا في بعض الأنواع وتحديدا في أسعار الطماطم والتي تتراوح أسعارها ما بين 15 إلى 25 جنيها للكيلو الواحد مما أثار غضب بعض الأهالي حول ارتفاع أسعارها مؤخرا.





أسعار الخضروات اليوم بمحافظة البحيرة

الطماطم تتراوح ما بين 15 لـ25 جنيها.

البطاطس تسجل 10 جنيهات.

البصل يسجل 12 جنيها.

الكوسة تسجل 20 جنيها.

الباذنجان يسجل 10 جنيهات.

الخيار يسجل 20 جنيها.

الجزر يسجل 20 جنيها.

البامية تسجل 35 جنيها.

الليمون يسجل 25 جنيها.

التوم بلدي يسجل 55 جنيها.

التوم مستورد يسجل 70 جنيها.

البطاطا تسجل 10 جنيهات.

الشطة تسجل 15 جنيها.

الفلفل الألوان يسجل 40 جنيها.

