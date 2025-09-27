بالأسماء، إصابة 25 عاملا في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 25 عاملًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل مع أخري ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بطريق ( التحدي – النجاح) باتجاه الطريق الصحراوي داخل نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

إصابة 25 عاملًا بمركزي الدلنجات وكوم حمادة

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق (التحدي – النجاح)، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث بمركز وادي النطرون، وتبين إصابة 25 عاملًا وجميعهم مقيمين بمركزي الدلنجات وكوم حمادة، وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين بالحادث



وجاءت أسماء المصابين كالتالي: محمد سليمان رجب، 24 عاما، رويدا خميس عطية، 20 عاما، شهد علي محمد، 20 عاما، محمد مسعود حميده، 23 عاما، محمد مرضي رشاد، 28 عاما، سرحان صالح عبد الدايم، 26 عاما، شعبان حمودة محمد، 40 عاما، أحمد سعيد أبو حزيمه، 42 عاما، محمد حسن عبد النور، 15 عاما، أحمد صلاح عبد النور، 17 عاما، جمعة نعمان متولي، 33 عاما، محمد صبحي عبد الغني، 19 عاما، محمد مصطفي حامد، 33 عاما، حجازي محمد خليل، 31 عاما،و ناصف مبروك توفيق، 38 عاما، حسن عبد النور عبد الله، 42 عاما، سيد محمود سيد، 18 عاما، عيد عبد الحميد ابراهيم، 42 عاما، عبد الرحمن محمد صلاح، 18 عاما، محمود فرج عيد، 20 عاما، يوسف محمود عبد النور، 19 عاما، ابراهيم ممدوح سعد، 20 عاما، محمد رضا أبو النور، 17 عاما، رجب مرضي عبد الحميد، عمرو محمد مهنا.

العرض على النيابة العامة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إلي مكان الحادث وتمت معاينة الموقع، والعمل علي إزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة الطريق امام المارة وتحرير محضر بالواقعة، و العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

