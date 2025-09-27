أخبار الحوادث اليوم: ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. الإعدام لـ توربيني البحيرة المتهم باختطاف 4 أطفال.. وتخفيف حبس حمو بيكا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الداخلية تضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 136 مليون جنيه خلال حملات أمنية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وقطاع الأمن المركزي، من استهداف عدة بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة.

ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مضايقة الفتيات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر قيامهم بمضايقة عدد من الفتيات بمدينة الإسكندرية.

الحكم الثاني، الإعدام لـ توربيني البحيرة المتهم باختطاف 4 أطفال والاعتداء عليهم

أسدل الستار بمحكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، على القضية الشهيرة باسم" توربيني البحيرة " بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، بالإعدام شنقًا لاتهامه بالخطف بالتحايل على صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار بعد الحكم عليه بالإعدام في قضية أخرى بخطف ٣ أطفال وهتك عرضهم.

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل جارهم في المرج

أمرت نيابة المرج بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بقتل جارهم بطعنات متفرقة من سلاح أبيض في منطقة المرج، بسبب خلافات الجيرة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ 3 قرارات هامة

أجرت النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، معاينة لموقع المصنع -محل الحريق-، صباح اليوم السبت الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥.

تخفيف حكم حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى 3 شهور

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بتخفيف الحكم الصادر ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، من سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه إلى الحبس 3 شهور في قضية حيازة سلاح أبيض.

