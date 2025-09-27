انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم في البحيرة

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بمحافظة البحيرة، تحت شعار "تبرعك حياة"، والتى تستمر حتى 30 سبتمبر الجارى، تزامنًا مع الاحتفال بـ"شهر التوعية بسرطان وأمراض الدم"، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار الحرص على نشر ثقافة التبرع بالدم، باعتبارها رسالة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ حياة المرضى.



تخصيص الفرق الثابتة ببنوك الدم التجميعية

وتستهدف الحملة ضمان توافر كميات آمنة واحتياطية من أكياس الدم بمختلف المستشفيات، حيث أن تبرع المواطن الواحد بالدم يمكن أن يسهم في إنقاذ حياة ما يصل إلى ثلاثة مرضى، وهو ما يجعل من كل متبرع سببًا مباشرًا في رسم الأمل ومنح الآخرين فرصة جديدة للحياة، وقد تم تخصيص الفرق الثابتة ببنوك الدم التجميعية لاستقبال المواطنين الراغبين في التبرع داخل المستشفيات العامة والمركزية بعدد من المراكز، وتشمل ( مستشفى كفر الدوار العام، المحمودية، رشيد، حوش عيسى، أبو حمص، أبو المطامير والرحمانية)، وتتم جميع إجراءات التبرع وسط تطبيق كامل لمعايير السلامة والفحص الطبي الشامل للمتبرعين، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وضمان وصول الدم المتبرع به إلى المرضى في أفضل صورة ممكنة.

الإسراع بالمشاركة في الحملة

أكدت مديرية الصحة بالبحيرة، أن التبرع بالدم هو أسمى صور العطاء الإنساني، داعية جميع المواطنين إلى الإسراع بالمشاركة في الحملة، ليمنحوا بدمائهم الأمل في حياة جديدة لغيرهم.

