السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون

جولة وزير الإسكان
جولة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة

تفقد المهندس  شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأعمال الجارية لاستكمال مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون – رافع صلاح العبد بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة. 

وتابع وزير الإسكان ومحافظ البحيرة الأعمال الجارية بالمشروع، حيث أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إلى أن مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون – رافع صلاح العبد يبلغ طوله 3500 متر وبقطر 710 مم، وبتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية، لحل مشكلة انقطاع المياه.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير وتحديث مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق التي عانت طويلًا من نقص أو انقطاع المياه، وذلك لضمان وصول خدمة مياه شرب نقية وآمنة لكل مواطن. كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع، موجّهًا الشركات والجهات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق الاستفادة العاجلة للمواطنين دون أي تأخير.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة يشهد قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث جارى تنفيذ 14 مشروعًا موزعة على مدن وقرى المحافظة، لتوفير مياه نقية وخدمات صرف صحي متطورة، مضيفة أن هذه المشروعات تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة المرافق الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان الهيئة القومية لمياه الشرب

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads