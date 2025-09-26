ضبط 34 طن زيت طعام وأرز مجهول المصدر بالمنوفية

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال يومين عن تحرير 134 محضر مخالفات للمخابز تنوعت ما بين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير 96 محضر مخالفات بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط 30 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

كما تمكنت الحملات من ضبط 30 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بناحية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بالإضافة إلى ضبط 4 أطنان أرز مجهول المصدر بمركز ومدينة منوف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

كما أكد على ضرورة التصدي للممارسات الاحتكارية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالغش التجاري، منعًا لاستغلال المواطنين.

