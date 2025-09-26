القوارب وسيلة للذهاب إلى المدرسة، النيل يغمر شوارع جزيرة داوود بالمنوفية (صور)

كعادتها كل عام، استيقظت جزيرة داوود التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية على مشهد مألوف لكنه موجع؛ طرقها الرئيسية وقد غمرتها مياه نهر النيل إثر ارتفاع منسوبه، لتتحول الشوارع إلى بحيرات صغيرة، ويجد الأهالي أنفسهم مضطرين إلى استخدام القوارب كوسيلة وحيدة للعبور نحو القرى والطرق الأخرى.

القوارب وسيلة الذهاب للمدارس بشوارع الجزيرة

المياه لم تكتفِ بابتلاع الطرق فحسب، بل تسللت إلى المنازل وأعمدة الكهرباء، لتزيد من قلق الأهالي على حياتهم وحياة أبنائهم التلاميذ الذين يخوضون رحلة يومية محفوفة بالمخاطر في طريقهم إلى المدارس عبر القوارب.

صفوت معوض، رئيس مدينة السادات، أوضح في تصريحات لـ "فيتو" أن الطرق التي غمرتها المياه هي تلك التي تربط الجزيرة بمركز منوف، وتحديدًا بقريتي جُزيّ وسنصفط، مؤكدًا أن مجلس مدينة منوف يتعامل معها بشكل يومي، مشيرًا إلى عزمه تفقد المنطقة ميدانيًا اليوم الجمعة.

ردم الشوارع المغمورة بمياه النيل

ومن جانبه، أكد وليد سالم، رئيس مدينة منوف، أن فرق العمل تواصل يوميًا الردم لتعليه الشوارع المتضررة من غمر النيل، في محاولة لتأمين مرور الأهالي والطلاب، مشددًا على أن عمليات الردم ستُكثَّف خلال الأيام المقبلة حتى ينخفض منسوب المياه وتعود الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.

الأهالي ناشدوا كافة المسئولين بالمنوفية، بسرعة إنهاء معاناتهم مع فيضان النيل حتى يتمكنوا بالمرور والذهاب إلى العمل والمدارس بأمان مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.