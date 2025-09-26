الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القوارب وسيلة للذهاب إلى المدرسة، النيل يغمر شوارع جزيرة داوود بالمنوفية (صور)

ارتفاع منسوب النيل
ارتفاع منسوب النيل في قرية بالمنوفية

كعادتها كل عام، استيقظت جزيرة داوود التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية على مشهد مألوف لكنه موجع؛ طرقها الرئيسية وقد غمرتها مياه نهر النيل إثر ارتفاع منسوبه، لتتحول الشوارع إلى بحيرات صغيرة، ويجد الأهالي أنفسهم مضطرين إلى استخدام القوارب كوسيلة وحيدة للعبور نحو القرى والطرق الأخرى.

القوارب وسيلة الذهاب للمدارس بشوارع الجزيرة

المياه لم تكتفِ بابتلاع الطرق فحسب، بل تسللت إلى المنازل وأعمدة الكهرباء، لتزيد من قلق الأهالي على حياتهم وحياة أبنائهم التلاميذ الذين يخوضون رحلة يومية محفوفة بالمخاطر في طريقهم إلى المدارس عبر القوارب.

 

صفوت معوض، رئيس مدينة السادات، أوضح في تصريحات لـ "فيتو" أن الطرق التي غمرتها المياه هي تلك التي تربط الجزيرة بمركز منوف، وتحديدًا بقريتي جُزيّ وسنصفط، مؤكدًا أن مجلس مدينة منوف يتعامل معها بشكل يومي، مشيرًا إلى عزمه تفقد المنطقة ميدانيًا اليوم الجمعة.

ردم الشوارع المغمورة بمياه النيل

ومن جانبه، أكد وليد سالم، رئيس مدينة منوف، أن فرق العمل تواصل يوميًا الردم لتعليه الشوارع المتضررة من غمر النيل، في محاولة لتأمين مرور الأهالي والطلاب، مشددًا على أن عمليات الردم ستُكثَّف خلال الأيام المقبلة حتى ينخفض منسوب المياه وتعود الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.

الأهالي ناشدوا كافة المسئولين بالمنوفية، بسرعة إنهاء معاناتهم مع فيضان النيل حتى يتمكنوا بالمرور والذهاب إلى العمل والمدارس بأمان مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيضان النيل محافظة المنوفية مدينة السادات مدينة منوف جزيرة داود بالمنوفية

مواد متعلقة

تعليم المنوفية تبدأ التفتيش عن الأسلحة البيضاء مع الطلاب بـ 5 إدارات

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 50 حالة إنسانية

أول تعليق من تعليم المنوفية على واقعة طعن طالب لزميله داخل المدرسة

تحرير 28 محضرا في حملة على الأسواق والمخابز بأشمون

محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي ودار المسنين بتلا

وداعًا للغياب، تجربة جديدة لتسجيل دخول الطلاب بالباركود في المنوفية (فيديو)

شاب ينهي حياته بعد تعرضه لاعتداء جنسي في المنوفية

الأكثر قراءة

انفجار مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ 80 جنيها وانخفاض غير متوقع في الجمبري والبوري

ارتفاع ضحايا انهيار مصنع بسبب انفجار الغلاية بالمحلة إلى 5 وفيات و25 مصابا (صور)

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والكافيهات، استثناء لهؤلاء، ساعة إضافية في الإجازات، وغرفة عمليات للمتابعة

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads