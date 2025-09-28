الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

باتريوت الأمريكية المنقولة من إسرائيل تقتل مدنيين وتدمر البنية التحتية في أوكرانيا بالخطأ (فيديو)

باتريوت الأمريكية
باتريوت الأمريكية تفشل في التصدي لمسيرة روسية، فيتو

منظومة باتريوت الأمريكية في أوكرانيا، كشف عدد من المواقع الروسية أن منظومة "باتريوت" الدفاعية الأمريكية، التي نقلتها إسرائيل إلى أوكرانيا مؤخرًا، فشلت في إسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة روسية"، زاعمة أن الصاروخ الذي أطلقته منظومة الدفاع "باتريوت" للتصدي للمسيرة استهدف بنية تحتية مدنية وعدة مباني في أوكرانيا.

باتريوت الأمريكية تفشل في التصدي لمسيرة روسية

ونقلت عدد من وسائل الإعلام الروسية أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (باتريوت)، حاولت فجر اليوم إسقاط طائرات بدون طيار روسية، ولكنها بدلًا من ذلك، أطلقت صاروخًا استهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وسقط الصاروخ على الطريق في العاصمة الأوكرانية كييف.

 

الصاروخ الأمريكي يدمر بنية تحتية في أوكرانيا، فيتو
الصاروخ الأمريكي يدمر بنية تحتية في أوكرانيا، فيتو

وأشارت عدد من المواقع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، الذي لم يتمكن من صد الطائرة المسيرة الروسية، التي تم إطلاقها من قبل روسيا على أوكرانيا، ربما تكون الأنظمة التي استلمتها أوكرانيا من إسرائيل. 
وبث موقع "أخبار روسيا الاتحادية" مقطع فيديو يكشف فيه الدمار الذي لحق بإحدى المناطق في أوكرانيا، حسبما ذكر، بعد فشل منظومة باتريوت الأمريكية، التي نقلتها إسرائيل إلى أوكرانيا، وأدت لقتل مدنيين في أوكرانيا.


وزعم الموقع الإخباري الروسي أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" قامت بتنفيذ خطة لتدمير المباني متعددة الطوابق في كييف، حيث فشل صاروخ دفاع جوي أمريكي من طراز باتريوت في صد مسيرة روسية، وسقط بشكل مباشر على مباني في كييف. 

أوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع أمريكية قديمة من إسرائيل

الجدير بالذكر أن رئيس أوكرانيا، فولاديمير زيلينسكي، أكد أن كييف تسلمت لأول مرة، أمس السبت، منظومة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات من إسرائيل، مشيرًا إلى أن المنظومة أصبحت "قيد الاستخدام".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تصريحات زيلينسكي، التي قال فيها: إن "المنظومة الإسرائيلية تعمل في أوكرانيا منذ شهر"، كاشفًا أن كييف ستستلم بطاريتين إضافيتين من هذه المنظومة هذا الخريف.

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد أشهر من تصريح مفاجئ للسفير الإسرائيلي السابق لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، في يونيو الماضي، أكد فيه أن إسرائيل نقلت إلى كييف أنظمة دفاع جوي كانت قد تسلمتها من الولايات المتحدة في أوائل التسعينيات.

كما كشف تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" منذ نحو عام، عن مناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا حول نقل بطاريات "باتريوت" إلى كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية.
وقال زيلينسكي، اليوم الأحد: إن "روسيا أطلقت نحو 500 مسيّرة وأكثر من 40 صاروخًا في هجوم ليلي واسع استهدف مدنًا عدة".
وأكد زيلينسكي أن الهجوم الروسي أسفر عن "مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلة في الثانية عشرة وإصابة العشرات، فضلًا عن تدمير واسع في البنية التحتية المدنية".
 

زيلينسكي: روسيا أطلقت نحو 500 مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي

زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم منظومتي باتريوت من إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منظومة باتريوت الأمريكية منظومة باتريوت الأمريكية في أوكرانيا منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت المسيرة الروسية المباني متعددة الطوابق في كييف إسرائيل تنقل صواريخ باتريوت لأوكرانيا

مواد متعلقة

زيلينسكي: روسيا أطلقت نحو 500 مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي

زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم منظومتي باتريوت من إسرائيل

زيلينسكي: لا استبعد انسحاب أمريكا من المحادثات الروسية الأوكرانية

زيلينسكي مهددًا مسئولي الكرملين: الأفضل لكم أن تعرفوا أماكن الملاجئ للحماية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ محافظ البنك المركزي

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

«مصر تحارب وحدها»، تسريب جديد لـ عبد الناصر يكشف خفايا الصراع العربي بعد نكسة 67 (تسجيل صوتي)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads