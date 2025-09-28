باتريوت الأمريكية المنقولة من إسرائيل تقتل مدنيين وتدمر البنية التحتية في أوكرانيا بالخطأ (فيديو)

منظومة باتريوت الأمريكية في أوكرانيا، كشف عدد من المواقع الروسية أن منظومة "باتريوت" الدفاعية الأمريكية، التي نقلتها إسرائيل إلى أوكرانيا مؤخرًا، فشلت في إسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة روسية"، زاعمة أن الصاروخ الذي أطلقته منظومة الدفاع "باتريوت" للتصدي للمسيرة استهدف بنية تحتية مدنية وعدة مباني في أوكرانيا.

باتريوت الأمريكية تفشل في التصدي لمسيرة روسية

ونقلت عدد من وسائل الإعلام الروسية أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (باتريوت)، حاولت فجر اليوم إسقاط طائرات بدون طيار روسية، ولكنها بدلًا من ذلك، أطلقت صاروخًا استهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وسقط الصاروخ على الطريق في العاصمة الأوكرانية كييف.

الصاروخ الأمريكي يدمر بنية تحتية في أوكرانيا، فيتو

وأشارت عدد من المواقع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، الذي لم يتمكن من صد الطائرة المسيرة الروسية، التي تم إطلاقها من قبل روسيا على أوكرانيا، ربما تكون الأنظمة التي استلمتها أوكرانيا من إسرائيل.

وبث موقع "أخبار روسيا الاتحادية" مقطع فيديو يكشف فيه الدمار الذي لحق بإحدى المناطق في أوكرانيا، حسبما ذكر، بعد فشل منظومة باتريوت الأمريكية، التي نقلتها إسرائيل إلى أوكرانيا، وأدت لقتل مدنيين في أوكرانيا.

🎖️ 🎖️



باتريوت الأمريكية التي نقلتها إسرائيل إلى أوكرانيا تقتل المدنيين في أوكرانيا....



تقوم أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت بتنفيذ خطة لتدمير المباني متعددة الطوابق في كييف.



صاروخ دفاع جوي أمريكي من طراز باتريوت يفشل في صد مسيرة روسية ويسقط بشكل مباشر على مبنى عالي. pic.twitter.com/v20VRcs5jP — اخبار روسيا الاتحادية (@Su_35m) September 28, 2025



وزعم الموقع الإخباري الروسي أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" قامت بتنفيذ خطة لتدمير المباني متعددة الطوابق في كييف، حيث فشل صاروخ دفاع جوي أمريكي من طراز باتريوت في صد مسيرة روسية، وسقط بشكل مباشر على مباني في كييف.

أوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع أمريكية قديمة من إسرائيل

الجدير بالذكر أن رئيس أوكرانيا، فولاديمير زيلينسكي، أكد أن كييف تسلمت لأول مرة، أمس السبت، منظومة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات من إسرائيل، مشيرًا إلى أن المنظومة أصبحت "قيد الاستخدام".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تصريحات زيلينسكي، التي قال فيها: إن "المنظومة الإسرائيلية تعمل في أوكرانيا منذ شهر"، كاشفًا أن كييف ستستلم بطاريتين إضافيتين من هذه المنظومة هذا الخريف.

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد أشهر من تصريح مفاجئ للسفير الإسرائيلي السابق لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، في يونيو الماضي، أكد فيه أن إسرائيل نقلت إلى كييف أنظمة دفاع جوي كانت قد تسلمتها من الولايات المتحدة في أوائل التسعينيات.

🚨🚨 فجر اليوم حاولت منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية (باتريوت) إسقاط طائرات بدون طيار روسية، ولكنها بدلا من ذلك أطلقت صاروخ أستهدف البنية التحتية المدنية وسقط الصاروخ على الطريق في العاصمة الأوكرانية كييف.



* هذا الدفاع الجوي نفسه ربما الذي سلمته إسرائيل لـ أوكرانيا. pic.twitter.com/arEru5zGk2 — شؤون روسية (@id7p_) September 28, 2025

كما كشف تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" منذ نحو عام، عن مناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا حول نقل بطاريات "باتريوت" إلى كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي، اليوم الأحد: إن "روسيا أطلقت نحو 500 مسيّرة وأكثر من 40 صاروخًا في هجوم ليلي واسع استهدف مدنًا عدة".

وأكد زيلينسكي أن الهجوم الروسي أسفر عن "مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلة في الثانية عشرة وإصابة العشرات، فضلًا عن تدمير واسع في البنية التحتية المدنية".



