زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم منظومتي باتريوت من إسرائيل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، إن كييف تسلمت منظومتي باتريوت من دولة الاحتلال وقامت بنشرهما بالفعل.

وتابع زيلنسكي: لا أستبعد انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات الأوكرانية الروسية في المستقبل.

خيبة أمل كبيرة من بوتين

ويوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: “ما حدث في سوريا إنجاز رائع”.

وأضاف ترامب: “روسيا لم تسيطر على أراض جديدة في الأسبوعين الأخيرين وأشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين”.

ترامب يطالب أوكرانيا بمواصلة الحرب

وأردف دونالد ترامب: “على بوتين وقف الحرب في أوكرانيا الآن، وعلى تركيا وقف شراء النفط الروسي، وعلى أوكرانيا مواصلة القتال”.

