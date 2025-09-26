الجيش الروسي يستخدم مسيرة فورس في تدمير الطائرات الأوكرانية

يستخدم الجيش الروسي طائرات "فورس" المسيرة على نطاق واسع كأنظمة دفاع جوي FPV لتدمير الطائرات الأوكرانية ذات الأجنحة الثابتة التي تهاجم مستودعات النفط في روسيا.

وأعلنت الشركة المطورة للطائرة المسيرة الروسية "فورس" عن تجهيزها بقناة فيديو رقمية محمية وغير قابلة للاعتراض، ما يعزز قدراتها في ميدان القتال.

وأوضحت أن استخدام الطائرات المسيرة لاعتراض درونات العدو أصبح اتجاها ضروريا في الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة توظف "فورس" في مهام الاستطلاع، كما يمكن استخدامها كطائرة انتحارية، وتتميز الطائرة بقناة بث فيديو رقمية غير قابلة للكشف توفر صورا عالية الدقة، إضافة إلى رفع ترددات التحكم إلى مستويات غير نمطية، ما يتيح لها العمل ضمن نطاق ترددات يستخدمها العدو أيضا.

ويصل مدى الطائرة إلى 50 كيلومترا، فيما تبلغ حمولتها القصوى 5.5 كيلوغرام، وهي مزودة بأجهزة إعادة بث الإشارات اللاسلكية (مكررات اتصالات)، وقادرة على نقل قذيفتين اعتراضيتين.

وسبق أن ذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا أن الجيش الروسي استعان بطائرة "فورس" الثقيلة في مهمة إنقاذ، حيث استخدمت لنقل الإسعافات الأولية إلى جندي فقد ساقه جراء انفجار قذيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.