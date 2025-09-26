الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الروسي يستخدم مسيرة فورس في تدمير الطائرات الأوكرانية

الطائرات الروسية
الطائرات الروسية

 يستخدم الجيش الروسي طائرات "فورس" المسيرة على نطاق واسع كأنظمة دفاع جوي FPV لتدمير الطائرات الأوكرانية ذات الأجنحة الثابتة التي تهاجم مستودعات النفط في روسيا.

وأعلنت الشركة المطورة للطائرة المسيرة الروسية "فورس" عن تجهيزها بقناة فيديو رقمية محمية وغير قابلة للاعتراض، ما يعزز قدراتها في ميدان القتال. 

وأوضحت أن استخدام الطائرات المسيرة لاعتراض درونات العدو أصبح اتجاها ضروريا في الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة توظف "فورس" في مهام الاستطلاع، كما يمكن استخدامها كطائرة انتحارية، وتتميز الطائرة بقناة بث فيديو رقمية غير قابلة للكشف توفر صورا عالية الدقة، إضافة إلى رفع ترددات التحكم إلى مستويات غير نمطية، ما يتيح لها العمل ضمن نطاق ترددات يستخدمها العدو أيضا.

 

ويصل مدى الطائرة إلى 50 كيلومترا، فيما تبلغ حمولتها القصوى 5.5 كيلوغرام، وهي مزودة بأجهزة إعادة بث الإشارات اللاسلكية (مكررات اتصالات)، وقادرة على نقل قذيفتين اعتراضيتين.

وسبق أن ذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا أن الجيش الروسي استعان بطائرة "فورس" الثقيلة في مهمة إنقاذ، حيث استخدمت لنقل الإسعافات الأولية إلى جندي فقد ساقه جراء انفجار قذيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنود الروس المسيرة الطائرات الأوكرانية المسيرة الروسية الأوكرانية

الأكثر قراءة

انفجار مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ 80 جنيها وانخفاض غير متوقع في الجمبري والبوري

ارتفاع ضحايا انهيار مصنع بسبب انفجار الغلاية بالمحلة إلى 5 وفيات و25 مصابا (صور)

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والكافيهات، استثناء لهؤلاء، ساعة إضافية في الإجازات، وغرفة عمليات للمتابعة

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads