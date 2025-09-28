الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: روسيا أطلقت نحو 500 مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت نحو 500 مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي.

مواقف أوكرانيا التفاوضية ووضعها على أرض المعركة يتدهوران يوما بعد يوم

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) الجمعة، إن مواقف أوكرانيا التفاوضية ووضعها على أرض المعركة يتدهوران يوما بعد يوم.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية: إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة الحادة تجاه موسكو تعد تكتيكًا تفاوضيًّا.

 

خيبة أمل كبيرة من بوتين

والخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: “ما حدث في سوريا إنجاز رائع”.

وأضاف ترامب: “روسيا لم تسيطر على أراض جديدة في الأسبوعين الأخيرين وأشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين”.

ترامب يطالب أوكرانيا بمواصلة الحرب

وأردف دونالد ترامب: “على بوتين وقف الحرب في أوكرانيا الآن، وعلى تركيا وقف شراء النفط الروسي، وعلى أوكرانيا مواصلة القتال”. 

زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا الكرملين ترامب

