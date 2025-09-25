زيلينسكي مهددًا مسئولي الكرملين: الأفضل لكم أن تعرفوا أماكن الملاجئ للحماية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن على المسؤولين في الكرملين معرفة مكان أقرب ملجأ للاحتماء من القنابل، إذا لم تنهِ روسيا الحرب.

ضرب أهداف روسية

وكشف زيلينسكي، خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب لضرب أهداف روسية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة ومصانع الأسلحة، مؤكدا أنه في حال حصول كييف على أسلحة أمريكية بعيدة المدى فستستخدمها.

وأوضح زيلينسكي، أنه طلب من الرئيس الأمريكي خلال لقائهما يوم الثلاثاء الماضي، نظام أسلحة جديد "سيجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات"، وفق تعبيره.

مراكز القوة الروسية

وأشار زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا لن تقصف المدنيين الروس لأنها "ليست إرهابية"، لكنها ستستهدف مراكز القوة الروسية، بما في ذلك الكرملين نفسه.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "عليهم أن يعرفوا أماكن الملاجئ، سيحتاجونها إذا لم ينهوا الحرب".

