زيلينسكي: لا استبعد انسحاب أمريكا من المحادثات الروسية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم السبت: لا استبعد انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات الأوكرانية الروسية في المستقبل.

وقبل وقت سابق أعلن الجيش الروسي تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، حيث حاولت قوات اللواء الثالث الميكانيكي شن هجوم مضاد على محور ميلوفويه خاتنويه في المقاطعة.

وأشار مصدر عسكري إلى أن المحاولة الأوكرانية أحبطت عبر نيران مركزة أسفرت عن تدمير ما يصل إلى 70% من القوى البشرية المشاركة في الهجوم، في واحدة من أكبر الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية مؤخرا.

ولفت إلى أن القيادة الأوكرانية تنقل وحدات من اللواء الجبلي 68 المستقل (ياغر) من محور بوكروفسك إلى اتجاه سومي شرق أوكرانيا، دون أن تسمح لها بتعويض خسائرها.

كما ذكر أن القيادة الأوكرانية تركت الجنود المحاصرين في غابة سينيلنيكوفو بمقاطعة خاركوف لمصيرهم، وهم عناصر من اللواءين 57 و127 المشاة، ويشكلون نحو فصيل كامل.

وقال: "في غابة سينيلنيكوفو ما زالت وحدات من اللواء 57 المشاة الميكانيكي واللواء 127 المشاة الميكانيكي محاصرة، ويصل قوامها إلى فصيل تقريبا، وقد أوقفت القيادة الأوكرانية محاولات فك الحصار عنهم، وتركتهم لمصيرهم".

وكانت مصادر أمنية روسية قد ذكرت سابقا أن أكثر من نصف الجنود الأوكرانيين المحاصرين في غابة سينيلنيكوفو بمقاطعة خاركوف قد تمت تصفيتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.