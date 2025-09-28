الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

ناتو عربي أم الارتماء في أحضان أمريكا (2)

هل رأيتم أعجب من أن يعلن رئيس كولومبيا عن استعداد بلاده لإرسال 20 ألف جندي للدفاع عن غزة، بينما تعجز اثنتان وعشرون دولة عربية عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة تكون بمثابة ناتو عربي للدفاع عن أنفسهم ضد الأطماع الصهيونية في أراضيهم.

 
أرأيتم تقاعسا وخذلانا أكثر من ذلك، 400 مليون عربي وأكثر من ملياري مسلم عاجزون عن إنقاذ غزة من براثن التطهير العرقي والابادة الجماعية والتجويع الذي تمارسه دولة مارقة، تستغل الجموح الأمريكي والضعف العربي لتفعل ما يحلو لها، وتعربد كما تشاء في سماوات العرب وأراضيهم في سوريا ولبنان واليمن وقطر وغيرها في ظل صمت دولي تواطؤ عربي؟!


ما يحدث حولنا وما يراد لنا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن جيشنا صمام أماننا الذي لم يبق للعرب قوة صلبة تضاهيه.
 

ولا ننسى أن مصر كانت ولا تزال محط أطماع القوى الاستعمارية التي لم تتوقف محاولاتها المستميتة منذ القِدَم وحتى اليوم عن استهداف هذا البلد لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.. وينبئنا التاريخ بوقائع عديدة تجسد هذه المطامع؛ لعل أبرزها تجربة محمد علي الكبير الذي اجتهد في تأسيس نهضة مصرية حديثة وجادة تستلهم روح النهضة الأوروبية وتحاكي تجاربها الناجحة.. 

فبدأ بتأسيس جيش قوي ومنظومة زراعية وصناعية وتعليمية ناهضة، مستعينًا بخبرات أوروبية استقدمها لمصر جنبًا إلى جنب إيفاد بعثات علمية من أبناء مصر لأوروبا، التي لم يرق لها قيام دولة قوية في مصر فناصبتها العداء، وانقضت عليها حتى انتهى الأمر بمؤسس النهضة الذي بلغ بمصر شأنًا عظيمًا في القوة العسكرية والاقتصادية محاصرًا بين أنياب القوى الأوروبية الرئيسية آنذاك.


ومن يومها لم تتوقف مطامع أوروبا في أرض المحروسة؛ فقد تكالبت عليها الحملة الفرنسية 1798، وبعد فشلها انقضت عليها الإمبراطورية البريطانية لتمكث مصر في قبضتها نحو سبعين عامًا في ذل وهوان واستنزاف واستعباد أزهق الأرواح حتى نالت مصر استقلالها.. 

لكن لندن لم تقنع بخطاياها في أرضنا حتى شاركت مع فرنسا وإسرائيل في عدوان ثلاثي، استهدف ضرب الثورة الناشئة وإثناءها عن تأميم قناة السويس.


ولا تزال المحاولات مستمرة حتى اليوم لإيقاف تقدم مصر نحو المستقبل، وربما يكون مفهوما لماذا تحاول قوى كبرى إجهاض دور مصر، لكن الأعجب أن تتبارى دول يفترض أنها بحكم اللغة والدين والجوار شقيقة، للقفز على أدوارها وتنفيذ مخطط هدم وتفتيت للنسيج الوطنى حتى يصبح المصريون فرقاء متصارعين!

ناتو عرپي أم الارتماء في أحضان أمريكا! (1)

أمل كاذب أم بداية حقيقية لوقف حرب غزة؟!

وهذا ما يفسر لماذا ظل جيش مصر هدفا للتشويه والاستهداف وتلويث السمعة من جانب قوى الشر وجماعاته.. وينسى هؤلاء أن العلاقة بين الشعب المصري وجيشه فريدة يميزها قوة التلاحم؛ إذ لا نجد عائلة أو أسرة في بلدنا إلا وبينها مجند أو ضابط يخدم في قواتنا المسلحة التي يرتبط بها شعبنا ارتباطًا عضويًّا متينًا كإرتباط العضو بالجسد.. 

ولم ولن يحدث أن خذل الجيش المصري شعبه أو تخلى عن مسئولياته الأخلاقية أو نكث بعهوده وأيمانه تحت أي ظرف من الظروف.. فهل أخذنا الدرس مما يجري حولنا، وكيف أن جيشنا صمام أمان في وجه عاصفة المطامع والتحديات التي يقبلها للأسف تخاذل عربي يزيد المخاوف ويثير القلق؟!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإبادة الجماعية والتجويع ناتو عربى الصهيونية دور مصر التشكيك في دور مصر اجهاض دور مصر فيتو بوابة فيتو أمريكا الكاتب الصحفي على هاشم

مواد متعلقة

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

سلوكيات المصريين.. القيم قبل الموارد!

رحلة العمر التي لا تُنسى (2)

رحلة العمر التي لا تُنسى (1)

كهرباء الشروق.. متى تتحقق الحلول الجذرية لانقطاع التيار؟!

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

تفاصيل علاقة السيسي وعبد الناصر بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم

أول تحرك برلماني لإغلاق أول أكاديمية تعليم الرقص الشرقي في مصر

إسرائيل بعد وثائق إيران عن ديمونة: على العالم منع طهران من صنع أسلحة نووية

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads