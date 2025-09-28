الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسامة أبو شوشة يطالب وزير الرياضة بسرعة إنهاء التحقيقات في مخالفات الاتحاد المصري للقوة

اللواء اسامة أبو
اللواء اسامة أبو شوشه، فيتو

الاتحاد المصري للقوة، تقدم عدد كبير من اللاعبين المحترفين التابعين للاتحاد المصري للقوة بمذكرة رسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  من أجل التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة.

مخالفات الاتحاد المصري للقوة

وتمسك اللاعبون المحترفون خلال المذكرة الرسمية بالمطالبة بالتحقيق العاجل في كافة المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد، منها المشاركة في بطولات تخالف المواثيق الدولية ولا تضمن مبدأ العدالة في المنافسة بين اللاعبين. 

 

وكشفت المذكرة أن الاتحاد المصرى للقوة تعمّد تنظيم ثلاث بطولات لكأس العالم على أرض مصر تحت مظلة اتحاد وهمي يُدعى WPC، وهو اتحاد يسمح للاعبين بتعاطي المنشطات ولا يجري تحاليل للكشف عنها.

كما  تجاهل مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي IPF، الذي يفرض فحوصات دورية للكشف عن المنشطات ويشترط اللعب النظيف، بما يحقق العدالة بين اللاعبين ويحافظ على صحتهم وسلامة قوتهم البدنية.

وأشارت المذكرة إلى أن مجلس الإدارة أصر على المشاركة في بطولات WPC للحصول على دعم مادي كبير من وزارة الشباب، بدعوى تنظيم بطولات دولية، رغم أنها لا تشترط التحاليل أو منع تعاطي المنشطات، وهو ما اعتبره اللاعبون إهدارًا للمال العام.

كما أوضحت المذكرة تواريخ البطولات التي أُقيمت في الغردقة عام 2023، وشرم الشيخ 2024، والجيزة 2025، حيث سُمح خلالها بتعاطي المنشطات دون إجراء تحاليل.

وذكرت المذكرة الرسمية أن البطولة الأخيرة شارك فيها نحو 511 لاعبًا من مصر، بينما اقتصر تمثيل الدول الأخرى على لاعبين أو ثلاثة فقط، مثل إيطاليا وأوكرانيا والعراق وفرنسا والهند وأيرلندا.

وأكدت المذكرة أن مجلس إدارة الاتحاد يخطط لاستضافة نسخة جديدة بنفس المخالفات للمرة الرابعة على التوالي.

وناشد اللاعبون الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سرعة الانتهاء من التحقيقات ومحاسبة كل المخالفين حفاظًا على المال العام.

من جانبه أكد اللواء أسامة أبو شوشة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة أنه سبق وتقدم بمذكرة رسمية أيضا لوزير الشباب والرياضة من شهر فبراير الماضي يطالب خلالها سرعة الانتهاء من التحقيق واتخاذ قرار ضد الاتحاد وكشف الحقائق أمام الرأي العام، مؤكدا أن التحقيقات تسير ببطء شديد وهو ما أصب الكثير من أبناء اللعبة بحالة غضب شديدة.

وكشف اللواء أسامة أبو شوشه أن إتحاد  IPF،  معتمد من اللجنة الأولمبية الدولية بعكس  WPC غير معتمد من الأوليمبية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري للقوة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة مخالفات الاتحاد المصري للقوة كأس العالم WPC المنشطات أسامة ابو شوشه

مواد متعلقة

بداية مشواره للحفاظ على اللقب، موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وادي دجلة يسعى للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي بالدوري على حساب سموحة

فاركو يبحث عن أول فوز له أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

بعثة بيراميدز تغادر غدا إلى رواندا استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي بدوري الأبطال

المصري يهدد بتجميد النشاط الرياضي والانسحاب من الدوري

الشيبي يحصد أفضل لاعب بمباراة بيراميدز وطلائع الجيش (صور)

بيراميدز يكتسح طلائع الجيش برباعية في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

تفاصيل علاقة السيسي وعبد الناصر بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم

أول تحرك برلماني لإغلاق أول أكاديمية تعليم الرقص الشرقي في مصر

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

إسرائيل بعد وثائق إيران عن ديمونة: على العالم منع طهران من صنع أسلحة نووية

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads