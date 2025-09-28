أسامة أبو شوشة يطالب وزير الرياضة بسرعة إنهاء التحقيقات في مخالفات الاتحاد المصري للقوة

الاتحاد المصري للقوة، تقدم عدد كبير من اللاعبين المحترفين التابعين للاتحاد المصري للقوة بمذكرة رسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة.

مخالفات الاتحاد المصري للقوة

وتمسك اللاعبون المحترفون خلال المذكرة الرسمية بالمطالبة بالتحقيق العاجل في كافة المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد، منها المشاركة في بطولات تخالف المواثيق الدولية ولا تضمن مبدأ العدالة في المنافسة بين اللاعبين.

وكشفت المذكرة أن الاتحاد المصرى للقوة تعمّد تنظيم ثلاث بطولات لكأس العالم على أرض مصر تحت مظلة اتحاد وهمي يُدعى WPC، وهو اتحاد يسمح للاعبين بتعاطي المنشطات ولا يجري تحاليل للكشف عنها.

كما تجاهل مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي IPF، الذي يفرض فحوصات دورية للكشف عن المنشطات ويشترط اللعب النظيف، بما يحقق العدالة بين اللاعبين ويحافظ على صحتهم وسلامة قوتهم البدنية.

وأشارت المذكرة إلى أن مجلس الإدارة أصر على المشاركة في بطولات WPC للحصول على دعم مادي كبير من وزارة الشباب، بدعوى تنظيم بطولات دولية، رغم أنها لا تشترط التحاليل أو منع تعاطي المنشطات، وهو ما اعتبره اللاعبون إهدارًا للمال العام.

كما أوضحت المذكرة تواريخ البطولات التي أُقيمت في الغردقة عام 2023، وشرم الشيخ 2024، والجيزة 2025، حيث سُمح خلالها بتعاطي المنشطات دون إجراء تحاليل.

وذكرت المذكرة الرسمية أن البطولة الأخيرة شارك فيها نحو 511 لاعبًا من مصر، بينما اقتصر تمثيل الدول الأخرى على لاعبين أو ثلاثة فقط، مثل إيطاليا وأوكرانيا والعراق وفرنسا والهند وأيرلندا.

وأكدت المذكرة أن مجلس إدارة الاتحاد يخطط لاستضافة نسخة جديدة بنفس المخالفات للمرة الرابعة على التوالي.

وناشد اللاعبون الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سرعة الانتهاء من التحقيقات ومحاسبة كل المخالفين حفاظًا على المال العام.

من جانبه أكد اللواء أسامة أبو شوشة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة أنه سبق وتقدم بمذكرة رسمية أيضا لوزير الشباب والرياضة من شهر فبراير الماضي يطالب خلالها سرعة الانتهاء من التحقيق واتخاذ قرار ضد الاتحاد وكشف الحقائق أمام الرأي العام، مؤكدا أن التحقيقات تسير ببطء شديد وهو ما أصب الكثير من أبناء اللعبة بحالة غضب شديدة.

وكشف اللواء أسامة أبو شوشه أن إتحاد IPF، معتمد من اللجنة الأولمبية الدولية بعكس WPC غير معتمد من الأوليمبية الدولية.

