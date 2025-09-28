الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثاني في الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز إقامة ثلاث مباريات اليوم الأحد، حيث يلتقي مودرن سبورت ضد فاركو ووادي دجلة ضد سموحة وغزل المحلة ضد إنبي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن سبورت ضد فاركو - 5 مساءً - قناة Ontime sports 1
وادي دجلة ضد سموحة - 8 مساءً Ontime sports 2
غزل المحلة ضد إنبي - 8 مساءً Ontime sports 1

 

الدوري المصري

وخسر المقاولون أمام كهرباء الإسماعيلية 1-0، كما تلقي زد الخسارة ضد حرس الحدود 1-0، وخسر المصري ضد بتروجيت 3-2، فيما فاز بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0 في اليوم الأول للجولة التاسعة.

وتختتم الجولة غدا الإثنين بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة.

 

مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري


المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1 

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

الأحد 28 سبتمبر 2025
مودرن سبورت ضد فاركو– 5:00 مساءً

وادى دجلة ضد سموحة – 8:00 مساءً

غزل المحلة ضد إنبى – 8:00 مساءً

الاثنين 29 سبتمبر 2025
الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - باي (راحة)

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الزمالك 17 نقطة
2- المصري 15 نقطة
3- بيراميدز 14 نقطة
4- وادي دجلة 14 نقطة
5- بتروجيت 14 نقطة
6- إنبي 13 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
8- الأهلي 12 نقطة
9- زد 12 نقطة
10- حرس الحدود 11 نقطة
11- مودرن سبورت 11 نقطة 
12- سموحة 10 نقاط
13- غزل المحلة 9 نقاط
14- الجيش 9 نقاط
15- البنك الأهلي 8 نقاط
16- الجونة 8 نقاط
17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
18- المقاولون العرب 5 نقاط
19- الاتحاد 5 نقاط
20- فاركو 4 نقاط
21- الإسماعيلي 4 نقاط

