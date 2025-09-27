بعثة بيراميدز تغادر غدا إلى رواندا استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي بدوري الأبطال

تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز في الثالثة عصر غد الأحد إلى رواندا استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على حساب طلائع الجيش برباعية نظيفة على حساب طلائع الجيش في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويبدأ بطل أفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يواجه يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، حيث يؤدي الفريق تدريبين على ملعب المباراة يومي الاثنين والثلاثاء طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي بأن تخوض الأندية الضيوف تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.

