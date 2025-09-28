الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

بداية مشواره للحفاظ على اللقب، موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

يبدأ فريق بيراميدز بطل أفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري بمواجهة بطل رواندا الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا الأربعاء القادم.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في إطار رحلة حامل اللقب المصري للاحتفاظ ببطولته.

موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الثانية (بتوقيت كيجالي) الثالثة (بتوقيت القاهرة) يوم الأربعاء ١ أكتوبر المقبل على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج، وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز باه ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

وتغادر بعثة فريق نادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم الأحد إلى رواندا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، حيث يؤدي الفريق تدريبين على ملعب المباراة يومي الاثنين والثلاثاء طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي بأن تخوض الأندية الضيوف تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على حساب طلائع الجيش برباعية نظيفة على حساب طلائع الجيش في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

