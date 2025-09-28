الأحد 28 سبتمبر 2025
فاركو يبحث عن أول فوز له أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره فاركو في الخامسة مساء اليوم في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

مباراة مودرن سبورت وفاركو 

ويبحث فاركو عن تحقيق أول فوز له في الدوري الممتاز بعد مرور ثماني جولات بعد تعادله الأخير أمام المصري بالجولة الثامنة من البطولة المحلية.

ويسعى مودرن سبورت إلى تعويض خسارته الأخيرة أمام سيراميكا بنفس الجولة.

ترتيب مودرن سبورت وفاركو في الدوري 

ويمتلك فريق مودرن سبورت في جعبته 11 نقطة بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو مودرن سبورت 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 11 هدفًا.

بينما حصد فاركو 4 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات في مسابقة الدوري، لم يحقق خلالهم الفريق البرتقالي أي انتصارات حيث تعادل في 4 مباريات، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فاركو هدفين، واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري مودرن سبورت فاركو مباراة مودرن سبورت وفاركو

