فاركو يبحث عن أول فوز له أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره فاركو في الخامسة مساء اليوم في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

مباراة مودرن سبورت وفاركو

ويبحث فاركو عن تحقيق أول فوز له في الدوري الممتاز بعد مرور ثماني جولات بعد تعادله الأخير أمام المصري بالجولة الثامنة من البطولة المحلية.

ويسعى مودرن سبورت إلى تعويض خسارته الأخيرة أمام سيراميكا بنفس الجولة.

ترتيب مودرن سبورت وفاركو في الدوري

ويمتلك فريق مودرن سبورت في جعبته 11 نقطة بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو مودرن سبورت 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 11 هدفًا.

بينما حصد فاركو 4 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات في مسابقة الدوري، لم يحقق خلالهم الفريق البرتقالي أي انتصارات حيث تعادل في 4 مباريات، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فاركو هدفين، واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.