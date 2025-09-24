وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يطلقان خطة عمل لتطوير استاد المنصورة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء خريطة عمل لتطوير استاد المنصورة ليكون منارة الرياضة بالدقهلية.

خريطة عمل لتطوير استاد المنصوره

وترأس "محافظ الدقهلية " الاجتماع الأول لمجلس أمناء استاد المنصورة، حيث تم استعراض خطة العمل التنفيذية لتطوير الإدارة والتشغيل، بما يضمن استدامة البنية الرياضية والخدمية ورفع كفاءة الاستاد ليكون منارة رياضية ومجتمعية لأبناء المحافظة.

الوزارة تضع استاد المنصورة ضمن أولوياتها ليكون نموذجًا يحتذى به

وأجرى "وزير الشباب والرياضة " اتصالا هاتفيا بمحافظ الدقهلية خلال الاجتماع وأعرب عن خالص تقديره للجهود المبذولة بمحافظة الدقهلية وخاصة قطاع الرياضة، مؤكدًا أن تشكيل مجلس الأمناء بخبرات نوعية خطوة مهمة لتحقيق إدارة احترافية للمنشآت الرياضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع استاد المنصورة ضمن أولوياتها ليكون نموذجًا يحتذى به في الصيانة والتشغيل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدعم الكامل متواصل لتعزيز دور استاد المنصورة في خدمة نادي المنصورة العريق، وتوفير بيئة مناسبة لتأهيل اللاعبين والناشئين، مشددًا على أهمية حوكمة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد بما ينعكس على مصلحة الجماهير والرياضة بالدقهلية.

ووجّه "المحافظ " خالص الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه اللامحدود للرياضة في الدقهلية، وفي مقدمتها استاد المنصورة، مؤكدًا أن تشكيل مجلس الأمناء بكفاءات تمتلك خبرة حقيقية في إدارة المنشآت الرياضية يمثل خطوة حاسمة نحو إدارة أكثر احترافية وانضباطًا.

أعمال التطوير تمثلان أولوية قصوى

وشدد "مرزوق " خلال الاجتماع على أن الصيانة الدورية والحفاظ على ما تم من أعمال التطوير تمثلان أولوية قصوى، موجّهًا بوضع جداول صيانة وقائية ملزمة، ومعايير تشغيل واضحة للملاعب ومرافق الاستاد وكامل المنظومة الخدمية، لضمان جاهزية دائمة تستوعب التدريبات والمباريات والأنشطة الجماهيرية بأعلى مستويات الأمان.

استاد المنصورة سيكون مفخرة لمحافظة الدقهلية

وأكد " المحافظ " علي أن استاد المنصورة سيكون مفخرة لمحافظة الدقهلية، ويجب أن يعكس مكانتها وتاريخها الرياضي، موضحًا أن المحافظة ستدعم كافة الخطوات التي تضمن تحسين تجربة الجماهير واللاعبين، ورفع كفاءة الخدمات (الدخول والخروج، مرافق الجمهور، غرف الفرق، الخدمات الطبية والطوارئ)

الاستاد سيكون من أهم الأسباب الأساسية لعودة نادي المنصورة إلى الدوري الممتاز

كما شدد “مرزوق” على أن الاستاد سيكون من أهم الأسباب الأساسية لعودة نادي المنصورة إلى الدوري الممتاز، عبر توفير بيئة تدريب ومنافسة متميزة، وتنسيق محكم مع النادي ومديرية الشباب والرياضة لوضع جداول الاستخدام، ودعم برامج إعداد الناشئين والأكاديميات، مع حوكمة مالية وإدارية تضمن تعظيم الاستفادة من الموارد وفقًا للقواعد المنظمة.

وكلّف " المحافظ " مجلس الأمناء بإعداد خطة تتضمن أولويات الصيانة العاجلة وتحسين الخدمات، وآلية متابعة أسبوعية بمؤشرات أداء قابلة للقياس (جاهزية الملعب، زمن الاستجابة، معدلات الإشغال، رضا المستخدمين)، ووضع تصور لتعظيم الموارد ببرامج وأنشطة رياضية ومجتمعية منضبطة، دون أي إخلال بمعايير السلامة وخدمة النادي والجمهور.

نحتاج استاد منضبط وحديث، ونادٍ منافس

واختتم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتأكيده أن المحافظة ستتابع تنفيذ خريطة العمل أولًا بأول، وأن باب التعاون مفتوح مع جميع الشركاء؛ لأن الهدف واحد: استاد منضبط وحديث، ونادٍ منافس، وجمهور سعيد… “وهذا ما تستحقه الدقهلية”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.