وادي دجلة يسعى للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي بالدوري على حساب سموحة

يلتقي فريق سموحة نظيره وادي دجلة في الثامنة مساءً في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد السلام.

مباراة سموحة ووادي دجلة

ويسعى الفريق الدجلاوي لاستعادة الانتصارات للحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي في جدول الدوري بينما يبحث سموحة عن الخروج من كبوته.

ترتيب سموحة ووادي دجلة

ويمتلك فريق وادي دجلة 14 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول الترتيب، بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالها في 4 مباريات، وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو فريق وادي دجلة 10 أهداف، واهتزت شباكهم بـ 6 أخرى.

بينما حصد سموحة 10 نقاط بعدما خاض 7 مباريات في مسابقة الدوري، فاز خلالها بمواجهتين، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو سموحة، 5 أهداف واهتزت شباكهم بـ 4 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.