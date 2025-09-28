الأحد 28 سبتمبر 2025
وادي دجلة يسعى للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي بالدوري على حساب سموحة

وادي دجلة، فيتو

يلتقي فريق سموحة نظيره وادي دجلة في الثامنة مساءً في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد السلام.

مباراة سموحة ووادي دجلة

ويسعى الفريق الدجلاوي لاستعادة الانتصارات للحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي في جدول الدوري بينما يبحث سموحة عن الخروج من كبوته.

ترتيب سموحة ووادي دجلة

ويمتلك فريق وادي دجلة 14 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول الترتيب، بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالها في 4 مباريات، وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو فريق وادي دجلة 10 أهداف، واهتزت شباكهم بـ 6 أخرى.

بينما حصد سموحة 10 نقاط بعدما خاض 7 مباريات في مسابقة الدوري، فاز خلالها بمواجهتين، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو سموحة، 5 أهداف واهتزت شباكهم بـ 4 أهداف.

