الأمن يكشف ملابسات فيديو مضايقة الفتيات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر قيامهم بمضايقة عدد من الفتيات بمدينة الإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين، وهم مقيمون بدائرتى قسمى شرطة أول وثان المنتزه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.