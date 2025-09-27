السبت 27 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على قائدي 5 سيارات لتعريض حياة المواطنين للخطر بالمحلة

القبض على قائدى 5
القبض على قائدى 5 سيارات لأداء حركات استعراضية بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر قيامهم بأداء حركات استعراضية بسيارات ملاكى بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارات وقائديها، وتبين أن 3 منهم لا يحملون رخصة قيادة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض أثناء مشاركتهم فى موكب زفاف أحد أصدقائهم.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

