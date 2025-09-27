ضبط مصنع بالقاهرة يعمل بدون ترخيص ويقلد ماركات ملابس مشهورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك مصنع كائن بدائرة قسم شرطة المطرية لإدارته مصنعًا "بدون ترخيص" لتصنيع الملابس الجاهزة المقلدة المنسوبة لماركات عالمية دون تفويض من أصحاب حقوق الملكية الفكرية.

وبتفتيش المصنع عُثر على ماكينة طباعة ليزر، و11 ماكينة خياطة، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بتصنيع الملابس المقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي.

