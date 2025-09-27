السبت 27 سبتمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات واقعة تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

 

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد الفتاة القائمة على النشر، مقيمة بدائرة القسم، وبمناقشتها أقرت بتعرضها للتحرش والسب من أحد الركاب بعد مطالبتها له بالنزول من السيارة، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.

على الفور تمكنت القوات من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

