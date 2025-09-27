السبت 27 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط موظف بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص -موظف بإحدى شركات الصناعات الهندسية ومقيم بالإسكندرية- لممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على منحهم امتيازات؛ خاصة من الشركة محل عمله وزيادة أرباحهم على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته هاتف محمول فُحص فنيًا وتبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وعقب مواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

النصب والاحتيال ضبط متهمين الأموال العامة مكافحة الجرائم المالية وزارة الداخلية

