مفاتيح التأهل، فرص الأهلي الكاملة قبل نصف نهائي مونديال اليد

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام فيزبريم المجري، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 فرق.

ويحتل الأهلي حاليا وصافة ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز في الجولة الأولى على سيدني الأسترالي بنتيجة (41-14).

ويمتلك الأهلي أكثر من سيناريو من أجل حسم التأهل للدور قبل النهائي من بطولة العالم لكرة اليد “سوبر جلوب”.

سيناريوهات تأهل الأهلي

يأتي السيناريو الأول: وهو فوز الأهلي أمام فيزبريم المجري، وحينها يتأهل مباشرة للدور قبل النهائي في صدارة ترتيب المجموعة الثانية.

أما السيناريو الثاني: فهو التعادل أمام فيزبريم، ويعني هذا تأهل الأهلي أيضا للدور قبل النهائي، شرط عدم تحقيق الزمالك أو الشارقة الإماراتي الفوز في مواجهات اليوم.

السيناريو الثالث: وهو الخسارة حيث من الممكن أن تدفع بالأهلي إلى الدور قبل النهائي أيضا، شرط خسارة الزمالك والشارقة الإماراتي في مواجهات اليوم.

موعد مباراة الأهلي وفيزبريم

من المقرر إقامة مباراة الأهلي وفيزبريم المجري في الثامنة مساء اليوم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الأهلي قد حقق فوزا عريضا في الجولة الأولى على فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (41-14).

ويشارك في البطولة 9 أندية مقسمين على 3 مجموعات وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

نظام مونديال الأندية

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.

