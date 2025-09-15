الرياضة تستقبل بعثة منتخب شابات كرة اليد بعد التتويج ببطولة إفريقيا

استقبلت وزارة الشباب والرياضة اليوم بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد مواليد 2006، عقب عودتهن من أنجولا بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للشابات، والتأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.

وحضر مراسم الاستقبال الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز ممثلًا عن الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعبير عقيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب شابات كرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا

وتمكنت نجمات منتخبنا الوطني من تحقيق إنجاز قاري جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات كرة اليد المصرية، بعد الفوز المستحق في المباراة النهائية على منتخب غينيا بنتيجة 25 – 22، ليتوجن باللقب الإفريقي عن جدارة ويضمنّ التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبات المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن ما تحقق يُمثل امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي تحققها الرياضة المصرية بفضل دعم القيادة السياسية، ورعاية الدولة لأبنائها الرياضيين.

وأشار الوزير إلى أن هذا الفوز يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة كرة اليد المصرية، ويجسد عزيمة وإرادة الشباب المصري في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل القارية والدولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم لتهيئة المنتخب للاستعداد الجيد لكأس العالم المقبلة وتحقيق إنجازات جديدة تليق باسم مصر.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد "شباب يدير شباب" بالعاصمة الإدارية

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة "اتحاد شباب يدير شباب YLY" في أول اجتماع له عقب إشهاره رسميًا بالقرار رقم 1173 لسنة 2025، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء، أن اتحاد شباب يدير شباب يمثل خطوة مهمة في تطوير الحركة الشبابية وتوسيع قاعدة المشاركة، مشيرًا إلى أن عمل المجلس سيكون في إطار السياسة العامة للدولة تحت إشراف الوزارة، بما يحقق أهداف تدريب وتأهيل الشباب، وتنظيم اللقاءات بالمحافظات، والترويج لأنشطة الوزارة.

وأوضح أشرف صبحي" أن الاتحاد يعد منصة شبابية وطنية تسعى لغرس قيم الهوية والانتماء، وتعزيز الولاء والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية، بما يساهم في إعداد جيل واعٍ ومحب لوطنه.

